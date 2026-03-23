Deși Trump anunță discuții de pace cu Iranul, Bibi Netanyahu spune că Israel va bombarda în continuare

Benjamin Netanyahu a anunțat că Israel va continua să bombardeze Iranul, indiferent dacă Donald Trump se decide să retragă Statele Unite din conflict.

Premierul israelian a spus că președintele american susține încheierea unui acord de pace cu Iranul care să respecte interesele vitale ale Israelului.

„Mai devreme, am discutat cu prietenul nostru, președintele Trump. Președintele Trump crede că este o oportunitate de a valorifica marile realizări ale Forțelor de Apărare Israeliene și ale armatei SUA pentru a atinge obiectivele războiului în cadrul unui acord, un acord care să ne protejeze interesele vitale”.

Netanyahu: „Continuăm să bombardăm Iran și Liban”

Netanyahu a anunțat că Israelul continuă operațiunile militare în Iran și în Liban, vizând programul balistic și nuclear al Iranului, cât și mișcarea teroristă Hezbollah din Liban care a fost o amenințare pentru israelieni ani la rând.

„În paralel, continuăm să atacăm atât în Iran, cât și în Liban. Demontăm metodic programul balistic și programul nuclear și continuăm să lovim puternic Hezbollah. Acum doar câteva zile, am eliminat încă doi savanți nucleari, iar mână încă este întinsă. Ne vom proteja interesele vitale în orice acord”, a spus premierul Israelului.

Potrivit presei israeliene, și JD Vance ar fi purtat o conversație telefonică cu premierul israelian, iar un oficial israelian a declarat că SUA își doresc să înceteze Operațiunea „Epic Fury” din data de 9 aprilie 2026, în timp ce Israelul va continua Operațiunea „Roaring Lion”.

Sursa Video: Biroul Prim-ministrului Israelului

Autorul recomandă: Ar putea înceta războiul din Orientul Mijlociu pe 9 aprilie? JD Vance și Netanyahu au discutat la telefon despre un armistițiu dintre SUA și Iran