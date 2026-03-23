New York Times: Trump ar fi plănuit o lovitură de stat în Iran pentru răsturnarea regimului ayatollahului printr-o rebeliune cu ajutorul Israelului

Președintele american Donald Trump a sperat că Israelul ar fi declanșat o rebeliune și chiar un război civil în Iran pentru a răsturna regimul teocratic, potrivit publicației New York Times.

Pe măsură ce SUA și Israel pregăteau operațiuni militare pentru înlăturarea ayatollahului Ali Khamenei, conducerea sericiului de informații externe, Mossad, i-ar fi sugerat un plan prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

David Barnea, directorul Mossad, spunea că în primele zile de la începerea războiului, opoziția iraniană ar fi fost determinată să incite la revolte care să ducă în cele din urmă la colapsul regimului teocratic care a controlat Iranul de 47 de ani.

Reacțiile lui Netanyahu și a lui Trump la ideea rebeliunii

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a adoptat planul. În ciuda îndoielilor în rândul oficialilor SUA și al oficialilor israelieni din agențiile de informații, Netanyahu și președintele Trump au îmbrățișat ideea cu optimism.

Uciderea liderilor Iranului, inclusiv a liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, urmată de operațiuni ale serviciilor secrete,  ar fi încurajat populația să schimbe regimul printr-o serie de proteste în masă, ceea ce ar fi ușurat eforturile de război ale Statelor Unite și ale Israelului, scrie The New York Times.

Marile revolte

Din 28 decembrie 2025, ca urmare a crizei economice și a prăbușirii rialului, milioane de iranieni au ieșit să protesteze în toate cele 31 de provincii ale țării, chiar și după ce regimul a blocat accesul la internet. Protestele pentru schimbarea regimului ayatollahului au fost susținute în mod deschis de către Reza Pahlavi, Benjamin Netanyahu și de către Donald Trump.

Între 7.000 și 36.000 de protestatari au fost uciși, iar alți peste 360.000 au fost răniți ca urmare a ciocnirilor violente de pe străzile marilor orașe.  Pe 28 februarie 2026, Ali Khamenei a fost ucis în bombardamentele israeliene, iar fiul și succesorul său, Mojtaba, a fost grav rănit.

