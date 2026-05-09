Prima pagină » Știri externe » În paralel cu parada de la Moscova, la Chișinău, mai mulți moldoveni au ieșit costumați în militari sovietici și au fredonat în cor „Katiușa”

Sâmbătă, 9 mai, Rusia comemorează 81 de ani de la „Ziua Victoriei”. Vladimir Putin, președintele rus, a ținut un discurs de câteva minute, în fața mulțimii, iar parada s-a desfășurat fără echipament militar. Celebrare a fost și în țara vecină, la Chișinău, acolo unde câteva mii de persoane au luat parte la Marşul Victoriei organizat în centru de către forțele proruse. Mai mulți participanți au venit îmbrăcați în costume sovietice și au fredonat în cor „Katiușa” .

Alți participanți au ales să poarte panglici bicolore la piept, elemente care sunt, însă, interzise prin lege în Republica Moldova. Alții au venit la marș cu flori și portrete, chiar îmbrăcați în costume sovietice. De la marș nu a lipsit nici fredonarea cântecului de propagandă „Katiușa”, care a fost compus în 1938. Altfel, din punct de vedere istoric, „Katiușa” a fost una dintre cele mai emblematice arme sovietice din cel de-al Doilea Război Mondial.

Marșul Victoriei la Chișinău, azi, 9 mai 2026

Costumele sovietice au fost îmbrăcate atât de adulți, cât și de câțiva copii prezenți la marșul de la Chișinău.

Au scandat lozinci

„Victorie!”, „Ura-Ura-Ura!”, „Noi suntem urmaşii Victoriei!”, „Ne amintim, ne mândrim!”, sunt doar câteva dintre lozincile scandate de participanții la marș, arată News.ro.

Liderul PSRM, Igor Dodon, susţine că la manifestaţie ar fi participat „zeci de mii de oameni”, „în pofida interdicţiilor şi restricţiilor”. Dimineață, la Monumentul Eternitate, şi diplomaţii din Azerbaidjan, Belarus şi Kazahstan au depus flori.

Participanții au mărșăluit din centrul Chișinăului spre Complexul Memorial „Eternitate”. Coloana a fost condusă atât de deputați, cât și de lideri ai partidelor pro-ruse din Republica Moldova. Printre cei prezenți la acest marș de Ziua Victoriei de la Chișinău au luat parte figuri politice cunoscute. Printre aceștia s-au numărat:

  • Fostul preşedinte Igor Dodon, alături de soție;
  • Vlad Bătrîncea, vicepreședintele Parlamentului;
  • Zinaida Greceanîi, deputată socialistă și fost premier;
  • Diana Caraman, deputată comunistă;
  • Vasile Tarlev, deputat neafilitat, fost premier și liderul partidului „Viitorul Moldovei”;
  • Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău.

„Un număr imens de oameni care au venit astăzi, de dimineaţă devreme, la acest memorial pentru a aduce un omagiu apărătorilor Patriei lor, a depune flori şi a discuta între ei. Şi ceea ce văd astăzi dovedeşte că Ziua Victoriei este o zi sfântă nu numai pentru cetăţenii Rusiei, ci şi pentru cetăţenii altor state, în primul rând din spaţiul post-sovietic. Unii încep să spună: Haideţi, au trecut mai mult de 80 de ani, iar voi încă sărbătoriţi! Da, o să sărbătorim asta încă 1.500 de ani, pentru că este o sărbătoare care se află în sângele nostru, în venele noastre, în genele noastre!”, a spus Oleg Ozerov, ambasadorul Rusiei la Chișinău.

Cu elemente interzise la vedere: panglica „Sfântul Gheorghe” a fost purtată pe piept de mai mulți participanți

De la marș nu au lipsit nici elemente interzise prin lege. De pildă, mai multe persoane și mai mulți politicieni au purtat pe piept panglica „Sfântul Gheorghe”. Această panglică, dar și simbolurile Z și V au fost interzise prin lege în anul 2022, în Republica Moldova. Panglica este bicoloră (negru – portocaliu) și este considerată un element simbolic militar rusesc.

Așa cum arată legea din 2022, persoanele care poartă astfel de însemne riscă să primească amenzi de până la 9.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, amenzile sunt de până la 18.000 de lei.

În același timp a fost organizat și Orăşelul European, dedicat Zilei Europei, în centrul Capitalei. Diseară va avea loc un concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Sursă foto & video: capturi video Youtube; Youtube NoiMD; Facebook 

