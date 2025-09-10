Pe 10 septembrie 2025 a avut loc cea mai gravă încălcare a spațiului aerian al NATO de către Federația Rusă. Mai multe drone ruse de top Shahed pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Opt dintre acestea au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană al Poloniei, potrivit DW.

O dronă „kamikaze” de tip Shahed s-a prăbușit pe o clădire rezidențială din satul Wyryki-Wola, din comuna Wyryki-Kolonia, lângă Wlodawa, regiunea Lublin. Locuința a fost grav avariată, dar nu s-au înregistrat victime. Portalul polonez de știri RMF 24 transmite pățania localnicilor din sat la momentul prăbușirii dronei.

„Am scăpat în mod miraculos de o posibilă tragedie”

Un vecin a relatat momentul prăbușirii dronei peste clădirea rezidențială.

„Dormeam, am auzit vuietul avioanelor. Nici măcar nu mă ridicasem din pat când am auzit explozia asta. Am sărit în sus, au început să-mi tremure picioarele. Am ieșit pe balconul de sus și am văzut coșurile de fum goale ale vecinului ”, a povestit Alicia într-un interviu acordat RMF FM.

Tomasz Wesolowscy și soția sa, Alicia, sunt proprietarii locuinței rezidențiale peste care s-a prăbușit resturile dronei rusești doborâte de sistemul de apărare al Poloniei. Ei au vorbit pentru presa locală despre experiența din noaptea trecută, când drona rusească le-a distrus casa. Vor primi acum despăgubiri?

Tomasz, proprietarul, a spus că este un miracol că nu s-a întâmplat o tragedie. El și soția sa erau la etaj cu câteva momente mai devreme. Imediat după ce s-au trezit, au coborât. Au băut ceai la parter când s-a produs prăbușirea.

Acoperișul a fost grav avariat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

„Situația este complicată”, a declarat expertul în asigurări Paweł Skotnicki pentru „Fakt”.

Proprietarii ar putea fi despăgubiți?

Proprietarii ar putea fi despăgubiți dacă aveau asigurare de proprietate. Drona le-a distrus acoperișul și interiorul. Clădirea are, de asemenea, pereții crăpați, iar un autoturism parcat în apropiere a fost avariat.

.Familia s-ar putea muta într-o altă locuință oferită de stat.

„Clădirea este în prezent securizată. Inspectoratul în construcții a stabilit că este posibil să se revină la etajele inferioare ale casei. Am oferit familiei afectate o locuință alternativă, dar după decizia inspectoratului, probabil că vor dori să se întoarcă acasă”, a adăugat el.

Pagubele sunt încă în curs de evaluare.

„Drumul este închis în acest caz, la fel și școala. Vor avea soții Wesołowski dreptul la despăgubiri în această situație? Doar dacă locuința era asigurată sau nu. Dacă da, majoritatea polițelor acoperă riscul prăbușirii aeronavei. Cu toate acestea, asigurarea nu acoperă daunele cauzate de acte de terorism sau de război”, a declarat expertul în asigurări Paweł Skotnicki pentru „Fakt”.

Daunele cauzate de prăbușirea unei drone rusești vor fi probabil considerate un act de război. Ar trebui statul polonez să acopere costurile renovării casei? Au fost chiar zboruri întârziate și anulate din cauza dronelor lui Putin. Au pasagerii dreptul la despăgubiri?

„Statul polonez este responsabil pentru apărarea sa împotriva unui atac din străinătate și este posibil ca acesta să își asume responsabilitatea de a nu doborî drona și să acopere costurile de reparare a clădirii”, adaugă Paweł Skotnicki.

„Era previzibil”

Locuitorii din zonă spun că sunt îngrijorați, dar nu surprinși de cele întâmplate.

„Era previzibil ”, spune unul dintre bărbații pe care i-a întâlnit. El a recunoscut că se așteptase la așa ceva.

„Pur și simplu nu știam când se va întâmpla”, a spus el. A adăugat că s-ar putea întâmpla din nou.

„În orice moment, nimeni nu știe ce va aduce următoarea oră. Nimeni nu știe ”, notează el.

Conform ultimelor informații, până în prezent în Polonia au fost găsite opt drone – șase în regiunea Lublin, una în regiunea Łódź și una în regiunea Varmia-Mazuria.

Wyryki-Kolonia, o destinație ideală pentru vacanță

Wyryki-Kolonia este o comună din comitatul Wlodowa, din regiunea estică a Poloniei: Voievodatul Lublin. Nu s-a numit așa dintotdeauna. Până la 1 ianuarie 2020, acest sat purtase o altă denumire: Wyryki. Potrivit site-ului oficial, comuna Wyryki a fost înființată din anul 1882. La acea vreme, se întindea pe o suprafață de doar 160 de kilometri pătrați și avea o populație de aproape 3.500 de locuitori. În prezent, se întinde pe 219 kilometri pătrați și are o populație de 3.200 de locuitori în cele 16 sate ale sale.

Este o comună agricolă tipică, cu 8.200 de hectare de teren arabil. Predomină fermele mici, care cresc nu doar culturi de bază, ci și porci și bovine. Wyryki este o destinație ideală pentru recreere, turism și dezvoltare economică datorită pădurilor. Este o destinație ideală pentru pescari, culegători de ciuperci și cei care caută pace și liniște.

Pe lângă peisajele naturale frumoase, comuna Wyryki se mândrește cu numeroase structuri arhitecturale conservate care merită vizitate. Zona are o istorie bogată. În Adampol se află cabana de vânătoare Zamoyski. A fost construită între 1923 și 1927 din piatră. Un alt punct de reper care merită vizitat este frumoasa biserică ortodoxă din lemn din secolul al XVIII-lea. Și mai este biserica romano-catolică din Lubień. Capelele situate în fermele rurale oferă, de asemenea, o experiență unică.

Detaliul straniu neștiut de mulți oameni

Wyryki a fost o comună predominant „ucraineană” până în anul 1947. Satul Wyryki-Wola, satul în care s-a prăbușit drona rusească, avea o populație de 186 de polonezi și 336 de ucraineni. Astăzi, satul Wyryki-Wola are o populație de 178 de locuitori.

Pe durata Operațiunii „Vistula”, armata poloneză a expulzat 74 de locuitori ucraineni din sat, potrivit „Dicționarului Geografic al Regatului Poloniei”. La 1827, Wyryki Potok și Wyryki-Wola aparțineau parohiei Lubień, aveau 168 de case și 901 de locuitori. Din 1945 până în 1947, comuna a fost centrul mișcării clandestine anticomuniste ucrainene din regiunea „Levada”, scrie site-ul Apokryf Ruski.

Putin țintește spre teritorii poloneze cu minoritate rusă

Pe site-ul Kremlinului, dictatorul rus Vladimir Putin îi considerase pe ucraineni drept „ruși” încă din 2021, dinainte de invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.

„Rușii, ucrainenii și belarușii sunt cu toții descendenți ai Rusiei Antice, care a fost cel mai mare stat din Europa. Triburile slave și alte triburi de pe vastul teritoriu – de la Ladoga, Novgorod și Pskov până la Kiev și Cernigov – erau legate între ele printr-o singură limbă (pe care o numim acum rusă veche), legături economice, domnia prinților dinastiei Rurik și – după botezul Rusiei – credința ortodoxă. Alegerea spirituală făcută de Sfântul Vladimir, care a fost atât Prinț de Novgorod, cât și Mare Prinț de Kiev, determină în mare măsură și astăzi afinitatea noastră” , a spus atunci liderul de la Kremlin.

Viitorul se anunță a fi îngrijorător pentru Polonia din două motive:

Putin urmărește anexarea fiecărui teritoriu populat de minorități ruse, inclusiv cele ucrainene (reamintim că ucrainenii sunt tot „ruși” în concepția dictatorului de la Kremlin);

Polonia are o minoritate rusească compusă din 34.000 de cetățeni și o minoritate ucraineană de 51.000 de cetățeni, plus 5,4 milioane de refugiați ucraineni;

Cei mai mulți ruși locuiesc în Voievodatul Podlasia, regiunea estică a Poloniei care se învecinează cu Belarus la est, iar la nord se învecinează cu enclava Kaliningrad a Federației Ruse;

Sunt minorități ruse semnificative în Finlanda și în statele baltice.

Într-un scenariu de război, Rusa ar urmări să ocupe Coridorul Suwałki, considerat „călcâiul lui Ahile” al flancului estic al NATO.

Sursa Foto: Profimedia

