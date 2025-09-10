Însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varşovia a fost convocat la MAE polonez, în vreme ce premierul polonez Donald Tusk susține că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez.

Premierul polonez a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, aflându-se în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după ce în cursul nopţii au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian al ţării.

Dronele „care schimbă situația politică”

Premierul Donald Tusk (foto) a punctat că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez peste noapte, o mare parte din drone zburând din Belarus. Este probabil ca 4 drone să fi fost doborâte, a menţionat premierul pro-european al țării vecine. Ultima dronă a fost doborâtă la ora 6:45 a.m. (07.45, ora României), a mai precizat Tusk.

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat că este pentru prima dată când avioanele NATO au intervenit împotriva unor potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o ameninţare la adresa securităţii, au fost doborâte schimbă situaţia politică. Prin urmare, consultările cu aliaţii au luat forma unei solicitări oficiale de activare a articolului 4 din tratatul NATO”, a anunţat Tusk.

Articolul 4 prevede că membrii NATO se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, teritoriul, independenţa politică sau securitatea oricăruia dintre ei este ameninţată, precizează Reuters. În conformitate cu articolul 4, discuţiile din cadrul Consiliului Atlanticului de Nord, principalul organism de decizie politică al NATO, ar putea genera o formă de decizie sau acţiune comună.

Prim-ministrul polonez a subliniat că Polonia are nevoie de mai mult decât expresii de solidaritate, cerând mai mult sprijin din partea aliaţilor. NATO este în strânsă legătură cu Polonia şi alţi aliaţi, a declarat într-un comunicat generalul Alexus Grynkewich, comandantul militar al NATO. Alianţa a răspuns „rapid şi decisiv la situaţie, demonstrând capacitatea şi hotărârea noastră de a apăra teritoriul aliat”, a adăugat el.

Polonia nu e în stare de război. Totuși, e cel mai mare pericol de la Al Doilea Război Mondial

Totuși, Tusk a subliniat că nu există niciun motiv să se afirme că Polonia se află în stare de război, dar a admis că țara sa se află în cea mai apropiată situaţie legată de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial. În altă ordine de idei, Polonia nu a prezentat nicio dovadă că dronele doborâte în Polonia erau de origine rusă, a declarat miercuri un diplomat rus, citat de agenţia de ştiri rusă RIA.

„Considerăm acuzaţiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaş, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, potrivit agenţiei de ştiri. El a adăugat că a fost convocat de Ministerul de Externe al Poloniei.

În ce condiții poate fi activat articolul 4 și ce consecințe are

Spre deosebire de articolul 5, care a fost invocat o singură dată, articolul 4 a fost invocat de 7 ori în istoria NATO. De îndată ce articolul 4 este invocat, problema este discutată dee membrii Alianței, putând duce la o formă de decizie sau acțiune comună în numele NATO. Însă, acesta nu necesită nicio formă de intervenție armată.

