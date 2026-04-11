Renumitul jurnalist american Jimmy Kimmel demontează afirmațiile făcute de Melania Trump, care neagă orice legătură cu Jeffrey Epstein. Vedeta media de peste Ocean a difuzat o fotografie a Primei Doamne care o înfățișează alături de controversatul Epstein.

Pe 9 aprilie, Prima Doamnă a SUA a ținut un discurs public surpriză la Casa Albă, aparent luându-l prin surprindere pe soțul său, Donald Trump, și pe alți oficiali de la Casa Albă. Melania declara răspicat că „nu a fost niciodată prietenă cu Epstein”.

Melania Trump a negat orice legătură cu Epstein

„Nu am avut niciodată cunoștință despre abuzurile comise de Epstein asupra victimelor sale”, a declarat Melania presei.

„Nu am fost implicată în niciun fel – nu am participat, nu am fost niciodată în avionul lui Epstein și nu i-am vizitat niciodată insula privată… Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein. Donald și cu mine am fost invitați din când în când la aceleași petreceri ca și Epstein, deoarece suprapunerea cercurilor sociale este ceva obișnuit în New York City și Palm Beach”.

Ulterior, ea a adăugat: „De ani de zile circulă pe rețelele de socializare numeroase imagini și afirmații false despre Epstein și despre mine. Fiți precauți cu privire la ceea ce credeți. Aceste imagini și povești sunt complet false”.

Cum a comentat Jimmy Kimmel fotografia bombă

Nu chiar așa repede, a completat însă Kimmel (foto jos), relatează Variety, citată de G4media.

În timpul monologului său din 9 aprilie, în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live”, faimosul prezentator de noapte a difuzat o fotografie controversată și larg răspândită în care Donald și Melania pozează alături de Epstein.

A comentat astfel: „Apropo, în timp ce explicați cât de puțin îl cunoșteați pe Epstein, vă vine în minte vreun motiv anume pentru care el avea o poză cu voi expusă în casa lui? Poate că aceasta este fotografia care a venit odată cu rama, nu știu”.

„Eu, unul, când văd asta, mă gândesc: «Ei bine, aceștia doi nu se cunosc deloc»”, a glumit Jimmy Kimmel.

”Probabil că îl urăște cu adevărat”

La rândul său, Donald Trump a declarat pentru MS Now, după discursul soției sale, că nu ar fi știut că ea urma să facă declarația. Președintele a punctat, de asemenea, că „ea nu-l cunoștea [pe Epstein]”.

„El nu știa că ea urma să facă asta înainte ca ea să o facă, ceea ce arată cât de bine merg lucrurile acolo. Probabil că îl urăște cu adevărat. Nu știu cum altfel să explic asta”, a mai spus Kimmel.

Deși Kimmel îl critică regulat pe Trump în emisiunea sa de noapte, în ultimele luni vedeta media și-a îndreptat furia mai ales către Melania.

Lansarea documentarului Amazon „Melania” în ianuarie 2026 a stârnit în special furia lui Kimmel. El l-a criticat ca fiind o „mită de 75 de milioane de dolari” pe care „Amazon a făcut-o pentru ea” și mai târziu l-a numit „un documentar teribil de plictisitor. Totul se rezumă la Melania mergând la probe, călătorind cu mașina, probând haine și intervievând oameni care să lucreze pentru ea”.

