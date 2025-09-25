Comedia liberală se simte ”asaltată” de MAGA? Kimmel îl atacă pe Trump la revenirea sa pe ABC, Colbert iese de pe CBS, South Park amână un episod

Pe 17 septembrie 2025, ABC i-a suspendat emisiunea realizatorului de comedie Jimmy Kimmel pe termen nedefinit ca urmare a comentariilor sale privind asasinarea activistului politic Charlie Kirk.

Realizatorul TV a scris: „Conservatorii se folosesc de asasinarea lui Charlie Kirk pentru scopuri politice”.

ABC a anunțat imediat suspendarea emisiunii după ce a primit atenționare de la Comisia Federală de Comunicații. Cinci zile mai târziu, suspendarea a fost abolită, iar emisiunea „Jimmy Kimmel Live” a revenit pe post marți. Timp de 28 de minute, Jimmy Kimmel, vizibil înlăcrimat, a vorbit într-un monolog care a înregistrat 17,7 milioane de vizualizări pe YouTube, în doar 22 de ore. Și-a cerut scuze familiei lui Charlie Kirk și a negat că ar fi încercat să-i insulte memoria, ba chiar l-a denunțat pe ucigaș. Pe de altă parte, a continuat să-l denunțe pe Trump, acuzându-l pe președinte că s-ar fi implicat în eliminarea emisiunii sale. Este cel mai vizionat monolog al său de pe YouTube din istorie, în care a avut și o conversație cu actorul Robert De Niro într-un sketch în care l-au ironizat pe președintele Trump și pe șeful Comisiei Federale de Comunicații.

„Nu sunt sigur cine a avut cele mai ciudate 48 de ore, eu sau directorul general al Tylenol. Poate că, mai presus de toate, vreau să le mulţumesc celor care nu susţin emisiunea mea şi convingerile mele, dar susţin dreptul meu de a împărtăşi aceste convingeri. Oameni pe care nu mi-aş fi imaginat vreodată,cum ar fi Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul. Chiar şi vechiul meu prieten Ted Cruz, care, credeţi sau nu, a spus ceva foarte frumos în numele meu. Chiar dacă nu sunt de acord cu multe dintre aceste persoane în privinţa majorităţii subiectelor, unele dintre lucrurile pe care le spun îmi provoacă chiar greaţă, le-a trebuit curaj să se pronunţe împotriva acestei administraţii, şi au făcut-o, şi merită aprecierea noastră pentru asta. Nu a fost niciodată intenţia mea să minimalizez importanţa uciderii unui tânăr. Nu cred că este nimic amuzant în asta. Am postat un mesaj pe Instagram în ziua în care a fost ucis, transmiţând dragoste familiei sale şi cerând compasiune, şi am vorbit serios. Şi încă mai cred asta. Nici nu a fost intenţia mea să dau vina pe vreun grup anume pentru acţiunile sale. Era un individ profund tulburat. Asta era exact opusul a ceea ce voiam să spun, dar pentru unii, mesajul meu a părut nepotrivit sau neclar, sau poate ambele, iar pentru cei care cred că am arătat cu degetul, înţeleg de ce sunteţi supăraţi. Dacă situaţia ar fi fost inversă, probabil că aş fi simţit la fel. Am mulţi prieteni şi membri ai familiei de cealaltă parte pe care îi iubesc şi de care rămân apropiat, chiar dacă nu suntem deloc de acord în privinţa politicii. Nu cred că ucigaşul care l-a împuşcat pe Charlie Kirk reprezintă pe cineva; era o persoană bolnavă care credea că violenţa este o soluţie, iar aceasta nu este. Avem norocul să trăim într-o ţară care ne permite să avem o emisiune ca aceasta. Libertatea de exprimare este ceva ce mi-e ruşine să spun că am considerat de la sine înţeles până când l-au scos pe prietenul meu Stephen din emisie şi au încercat să constrângă afiliaţii care difuzează emisiunea noastră în oraşele în care locuiţi să scoată emisiunea mea din program. Asta nu este legal, nu este american. Este neamerican. Şi este foarte periculos.”

Jimmy Kimmel a difuzat un clip cu președintele Trump în care îl critica pentru că nu avea talent, nici audiență:

„Oricine l-ar putea înlocui, tipul nu avea talent. Kimmel avea… uite, a fost concediat. Nu avea talent. E un nebun. Dar nu avea talent. Şi, mai important, talentul… mulţi oameni nu au talent, dar au audienţă, iar el nu avea audienţă”, le spunea Trump reporterilor.

„Ei bine, eu am audienţă în seara asta!. Aproape că îţi pare rău pentru el. A încercat din răsputeri să mă anuleze. În schimb, a forţat milioane de oameni să urmărească emisiunea. I-a ieşit pe dos. S-ar putea să fie nevoit să facă publice dosarele Epstein pentru a ne distrage atenţia de la asta. Liderul nostru se bucură că americanii îşi pierd mijloacele de trai pentru că nu ştie să accepte o glumă. A reuşit cumva să-l scoată pe Colbert de la CBS. Apoi şi-a îndreptat atenţia asupra mea. Şi acum susţine deschis ca NBC să-i concedieze pe Jimmy Fallon şi pe Seth Meyers, precum şi pe sutele de americani care lucrează pentru emisiunile lor şi care nu câştigă milioane de dolari. Şi sper că, dacă se va întâmpla asta, sau dacă va exista vreun indiciu că se va întâmpla, veţi fi de zece ori mai zgomotoşi decât aţi fost săptămâna aceasta”, a spus Kimmel zâmbind, în timp ce publicul a izbucnit în aplauze.

Președintele Donald Trump (Rep.) s-a arătat furios și nemulțumit pe platforma Truth Social la decizia ABC de a continua emisiunea, acuzând-o de „propagandă democrată”.

„Nu pot să cred că ABC Fake News i-a dat înapoi lui Jimmy Kimmel slujba. Casa Albă a fost anunțată de ABC că emisiunea lui a fost anulată! S-a întâmplat ceva între atunci și acum, pentru că publicul lui A DISPĂRUT, iar «talentul» lui nu a fost niciodată acolo. De ce ar vrea înapoi pe cineva care se descurcă atât de prost, care nu e amuzant și care pune rețeaua în pericol jucându-se de parcă ar fi 99% pozitivi în ceea ce privește GUNOIUL democrat?”

În iulie, CBS a anunțat că va anula seria „The Late Show” al lui Stephen Colbert, iar ultimul episod va fi difuzat în mai 2026, după 11 sezoane. CBS a anunţat că a decis să anuleze populara emisiunea din motive „financiare”. Colbert este un critic vehement al lui Donald Trump, însă compania-mamă a postului, Paramount, a fost de acord să îi plătească preşedintelui Trump 16 milioane de dolari pentru a soluţiona un proces privind montajul unui interviu de la 60 Minutes cu Kamala Harris de anul trecut.Stephen Colbert s-a arătat încântat de revenirea lui Kimmel pe postul ABC printr-un sketch.

Legat de Paramount, producătorii serialului animat South Park au decis să amâne episodul 5 al celui de-al 27-lea sezon. Episodul era programat inițial pentru difuzate pe Paramount+ și pe Comedy Central pe 17 septembrie, dar a fost amânat pentru 24 septembrie. Producătorii au negat informația că ar fi „cenzurați”, potrivit Forbes.

În primul episod, producătorii l-au parodiat pe președintele Trump, prezentându-l în pat cu Diavolul. În episodul 2, au ironizat-o pe secretara pentru securitate internă, Kristi Noem, pe vicepreședintele JD Vance, cât și pe podcasterul Charlie Kirk prin personajul Eric Cartman. În episodul 4, au satirizat și postul de știri conservator Fox News.

Într-un interviu acordat reporterilor, președintele Trump a dezvăluit că nu a vizionat niciodată vreun episod din seria „South Park”.

