Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook

Directorul general al Apple, Tim Cook, succesorul cofondatorului Steve Jobs, a surprins o lume întreagă, luni, când a anunțat că își va părăsi funcția, după 15 ani la cârma gigantului american. El va fi înlocuit la 1 septembrie de John Ternus, până acum vicepreședinte senior al departamentului de inginerie hardware.

Potrivit BFMTV, americanul în vârstă de 50 de ani cunoaște deja Apple pe de rost și este cunoscut fanilor mărcii pentru că a prezentat în mod regulat evenimentele Apple începând din 2019. Inginerul s-a alăturat echipei în 2001, în momentul creării iTunes și al lansării primului iPod. A făcut parte din echipa de proiectare a produselor și a lucrat inițial la Apple Cinema Display.

„Tim Cook ca mentor”

John Ternus recunoaște chiar el că este un produs Apple pur-sânge, având în vedere că și-a „petrecut aproape întreaga carieră” în cadrul companiei și l-a avut pe „Tim Cook ca mentor”. Inginerul a lucrat, de asemenea, sub conducerea lui Steve Jobs și era considerat favoritul pentru a-i succeda lui Tim Cook. Deși, la prima vedere, această schimbare la conducerea Apple nu pare să anunțe și o schimbare drastică de direcție a companiei, un lucru îl deosebește în mod semnificativ pe John Ternus de predecesorul său, scrie BFMTV: el are, într-adevăr, o formare de inginer și nu de om de afaceri.

În cadrul companiei Apple, John Ternus a fost numit vicepreședinte al departamentului de inginerie hardware în 2013, funcție în care a supervizat dezvoltarea produselor emblematice ale mărcii, precum AirPods, Mac și iPad. În 2020 i s-a încredințat și responsabilitatea pentru iPhone.

„De-a lungul carierei sale la Apple, John a coordonat dezvoltarea hardware a numeroase produse inovatoare din toate categoriile”, se menționează în biografia sa publicată de companie.

În 2021, a fost promovat în funcția de vicepreședinte senior al departamentului de inginerie hardware, sub conducerea directă a lui Tim Cook. Aici coordona toate activitățile de inginerie hardware, inclusiv echipele responsabile de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods și Apple Vision Pro.

Un rol pe care îl va deține până în septembrie, înainte de a deveni director general.

Sub conducerea lui John Ternus, mai mulți experți se așteaptă la inovații concrete în ceea ce privește produsele, cipurile sau inteligența artificială. Jurnaliștii americani, precum cei de la publicația de specialitate Bloomberg, anunță deja sosirea acestui nou CEO ca fiind cea mai importantă tranziție de la Apple din 2011, deși Tim Cook va continua să aibă un cuvânt de spus, întrucât va deveni președinte executiv al consiliului de administrație al Apple.

„Mă angajez să conduc compania bazându-mă pe valorile și viziunea care au modelat acest loc atât de special de jumătate de secol”, a anunțat deja John Ternus într-un comunicat.

Deocamdată se cunosc puține informații despre viața privată a lui John Ternus. Cu toate acestea, el s-a remarcat în tinerețe, în timpul studiilor la Universitatea din Pennsylvania, ca înotător în cadrul echipei masculine de înot a Universității Penn, din Divizia 3.

