Tim Cook a anunțat că se va retrage de la conducerea Apple. Care este ultima zi a acestuia la cârma companiei

Tim Cook, directorul executiv al Apple, a declarat luni că se va retrage după mai bine de 15 ani la conducerea companiei, perioadă în care valoarea companiei sale a crescut de aproape 10 ori, scrie The New York Times.

Tim Cook va ocupa, de la 1 septembrie, funcția de președinte executiv al companiei, iar rolul de CEO va fi preluat de John Ternus, șeful de inginerie hardware al Apple, în vârstă de 50 de ani. În timpul mandatului său de CEO al companiei, profitul Apple s-a cvadruplat și a ajuns la peste 110 miliarde de dolari, în timp ce valoarea de piață a companiei a crescut de peste zece ori.

Tim Cook a fost numit la conducerea companiei după ce Steve Jobs a demisionat din cauza stării sale de sănătate. La momentul preluării, mulți analiști și investitori erau sceptici cu privire la capacitatea lui Cook de a menține spiritul inovator al companiei fără „viziunea creativă” a lui Steve Jobs.

Recomandările autorului: