Steve Jobs. Dacă răspunzi cu Da la aceste șase întrebări, înseamnă că ai mai multă fericire în viață decât credeai

Steve Jobs provoacă oamenii cu un chestionar al fericirii. În opinia lui, dacă răspunzi cu da la aceste șase întrebări, înseamnă că ai mai multă fericire în viață decât credeai. Fondatorul Apple, Steve Jobs a declarat în mai multe rânduri că fericirea este singurul lucru care l-a menținut sănătos la minte.

Există o serie de modele pe care știința a afișat ce contribuie la fericirea oamenilor prin studiul empiric al „Zonelor Albastre”. Aceste „Zone Albastre” se referă la locurile în care se găsesc cei mai longevivi oameni. Acest lucru nu este întâmplător, este legat de calitatea vieții.

Oamenii din Zonele albastre

Este vorba de populații precum insula Sardinia din Italia, Okinawa din Japonia sau Nicoya din Costa Rica. Locuri unde locuitorii lor au menținut un stil de viață care i-a condus la vieți mai lungi și mai fericite.

Chestionarul Jobs

Îți stabilești și îți atingi obiectivele?

Jobs spunea mereu asta: obiectivele tale nu trebuie să fie obiective mărețe în viață; pot fi lucruri mai mici pe care le poți realiza și, pas cu pas, poți realiza altele mai mari.

Petreci timp cu familia și prietenii tăi?

Împrejurimile noastre ne afectează în mod direct fericirea. Petrecerea timpului cu cei dragi este crucială pentru o viață mai fericită.

A-ți face timp pentru oamenii cărora le pasă de noi este foarte important.

Jobs s-a chinuit să învețe această lecție, dar în ultimii săi ani la conducerea Apple, a acordat prioritate timpului petrecut cu familia sa și și-a dat seama că cheia era echilibrarea muncii și a familiei.

Ai o dietă echilibrată și sănătoasă?

S-a demonstrat că populațiile cele mai longevive și mai fericite urmează diete predominant bazate pe plante. Dar nu trebuie să fii vegetarian. Experții subliniază că cel mai bun și mai benefic lucru este să ai o dietă echilibrată și sănătoasă, deoarece o viață sănătoasă este o viață fericită.

Ai suficienți bani să faci ceea ce vrei?

Mulți au arătat că banii nu aduc fericirea. Dar sunt o condiție prealabilă pentru o viață fără griji, cu acces la nevoile și dorințele tale; este foarte probabil să fii fericit

Ești o persoană activă?

Activitatea fizică nu numai că îmbunătățește greutatea corporală, dar crește și stima de sine. Jobs a luat acest lucru foarte în serios și, de fapt, „întâlnirile sale pe jos” au devenit legendare în industrie.

Înveți ceva nou în fiecare zi?

Nu trebuie să fie ceva complet nou în fiecare zi, dar „menținerea dorinței” de a învăța lucruri noi, așa cum spunea Jobs, s-a dovedit a fi o caracteristică a oamenilor fericiți, unde în fiecare zi sau săptămână ești deschis către lume care te învață ceva nou.

