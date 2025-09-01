Prima pagină » Știri externe » Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct

01 sept. 2025, 21:41, Știri externe
Laurent Freixe, directorul general al Nestlé SA, a fost forțat de Consiliul de Administrație al grupului elvețian să-și depună demisia, după ce o anchetă a dezvăluit că ar fi avut o relație secretă cu o subordonată.

Anunțul vine la exact un an de zile de la numirea lui Freixe în funcție, cu mandatul de a relansa creșterea afacerilor gigantului din industria alimentară.

Freixe ar fi avut „o relație romantică nedezvăluită cu un subordonat direct, care a încălcat Codul de conduită profesională al Nestlé,” a anunțat compania.

Conform informațiilor Le Figaro, el ar fi negat existența relației respective. Persoana în cauză ar fi părăsit compania în iulie anul trecut.

Ancheta a fost coordonată de președintele Consiliului Paul Bulcke și directorul independent Pablo Isla, cu sprijinul unui avocat extern independent.

„Aceasta a fost o decizie necesară”, a spus Bulcke. „Valorile și guvernanța Nestlé sunt fundamente solide ale companiei noastre. Îi mulțumesc lui Laurent pentru anii săi de serviciu.”

Ca înlocuitor al lui Freixe în funcția de director general, Nestlé SA l-a numit pe Philipp Navratil. Acesta fusese numit membru al comitetului executiv la 1 ianuarie, după două decenii în diferite poziții în cadrul diviziei de cafea a grupului, unde a fost responsabil pentru strategia globală a brandurilor Starbucks și Nescafe.

Demiterea lui Freixe zguduie grupul elvețian cu o cifră de afaceri de 97 de miliarde de euro, care își acordase un termen de doi ani pentru a reveni la o creștere mai dinamică.

În această vară, un caz similar a zguduit conducerea companiei americane Astronomer, după dezvăluirea unei aventuri între directorul general al grupului și directorul de resurse umane, în timpul unui concert Coldplay.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un nou director general la DACIA: Katrin Adt vine cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz

