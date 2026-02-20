Prima pagină » Actualitate » Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba

Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba

20 feb. 2026, 15:01, Actualitate
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba

Fiecare al treilea deputat din Parlamentului Republicii Moldova indică în declarațiile de avere și interese că în 2024 a primit indemnizații pentru copii din România, semn că, fie ei, fie soțiile/soții lor, dețin buletine de identitate românești. De asemenea, mai multi deputați din opoziție, cu viziuni pro-ruse sau anti-Unire, se numără printre cei cu indemnizații din România, transmite ZdG.

Datele publice arată că cei mai mulți dintre deputații moldoveni care au indicat în declarațiile de avere că familiile lor beneficiază de indemnizații pentru copii acordate de statul român fac parte din partidul de guvernare, PAS: Marcela Adam, Ludmila Adamciuc, Ion Babici, Adrian Băluțel, Alic Baraboi, Artemie Cătănoi, Andrian Cheptonar, Tatiana Cucuietu, Doina Gherman, Igor Grosu, Gheorghe Ichim, Dorin Istratii, Sergiu Lazarencu, Marina Morozova, Larisa Novac, Vasile Porțevschi, Maxim Potîrniche, Veronica Roșca, Vladimir Rusu, Marcel Spatari și Alexandr Trubca.

Potrivit declarațiilor de avere, indemnizații de la statul român primesc însă și familiile deputaților Constantin Cuiumju și Serghei Ivanov de la „Partidul Nostru”, Andrei Godoroja de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Dorin Pavaloi de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), dar și familiile lui Alexandru Verșinin și Vasile Costiuc, ambii aleși pe listele Partidului „Democrația Acasă”.

Pentru Moldovacurata.md, deputatul de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) Andrei Godoroja, care anterior condamna persoanele care optează pentru Unirea cu România, a precizat că indemnizația, deci și buletinul de identitate românesc, sunt pe numele soției sale. „Eu fac parte din partid, nu soția mea. Nu neapărat ca poziția mea politică trebuie să fie împărtășită de soția mea. Nu cred că suntem unica familie din țara asta în care soții au diferite poziții politice. Soția are politica ei, eu am politica mea”.

Cât e alocaţia pe lună pentru un copil român

În prezent, alocațiile de stat pentru copii au următoarele valori:

-719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani, în cazul copiilor cu handicap);

-292 lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani;

-292 lei pe lună pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale;

-719 lei pe lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul

Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme în februarie

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
14:40
Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
FLASH NEWS Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
14:28
Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
REACȚIE AUR, atac la adresa lui Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost marginalizată la Washington”
13:51
AUR, atac la adresa lui Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost marginalizată la Washington”
SCANDAL Creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, menționat într-un raport al Congresului SUA drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski
13:51
Creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, menționat într-un raport al Congresului SUA drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski
UTILE Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
13:37
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
PROIECT DE LEGE Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență
12:52
Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Thomas Wedders, bărbatul cu cel mai mare nas din lume. De ce nu a primit recordul Guinness?
CONTROVERSĂ ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
14:49
ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
TURISM Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
14:35
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
FLASH NEWS Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
14:11
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
FLASH NEWS Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare”
13:58
Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare”
Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump?
13:48
Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump?
IMOBILIARE Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter
13:44
Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter

Cele mai noi

Trimite acest link pe