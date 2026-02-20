Fiecare al treilea deputat din Parlamentului Republicii Moldova indică în declarațiile de avere și interese că în 2024 a primit indemnizații pentru copii din România, semn că, fie ei, fie soțiile/soții lor, dețin buletine de identitate românești. De asemenea, mai multi deputați din opoziție, cu viziuni pro-ruse sau anti-Unire, se numără printre cei cu indemnizații din România, transmite ZdG.

Datele publice arată că cei mai mulți dintre deputații moldoveni care au indicat în declarațiile de avere că familiile lor beneficiază de indemnizații pentru copii acordate de statul român fac parte din partidul de guvernare, PAS: Marcela Adam, Ludmila Adamciuc, Ion Babici, Adrian Băluțel, Alic Baraboi, Artemie Cătănoi, Andrian Cheptonar, Tatiana Cucuietu, Doina Gherman, Igor Grosu, Gheorghe Ichim, Dorin Istratii, Sergiu Lazarencu, Marina Morozova, Larisa Novac, Vasile Porțevschi, Maxim Potîrniche, Veronica Roșca, Vladimir Rusu, Marcel Spatari și Alexandr Trubca.

Potrivit declarațiilor de avere, indemnizații de la statul român primesc însă și familiile deputaților Constantin Cuiumju și Serghei Ivanov de la „Partidul Nostru”, Andrei Godoroja de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Dorin Pavaloi de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), dar și familiile lui Alexandru Verșinin și Vasile Costiuc, ambii aleși pe listele Partidului „Democrația Acasă”.

Pentru Moldovacurata.md, deputatul de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) Andrei Godoroja, care anterior condamna persoanele care optează pentru Unirea cu România, a precizat că indemnizația, deci și buletinul de identitate românesc, sunt pe numele soției sale. „Eu fac parte din partid, nu soția mea. Nu neapărat ca poziția mea politică trebuie să fie împărtășită de soția mea. Nu cred că suntem unica familie din țara asta în care soții au diferite poziții politice. Soția are politica ei, eu am politica mea”.

Cât e alocaţia pe lună pentru un copil român

În prezent, alocațiile de stat pentru copii au următoarele valori:

-719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani, în cazul copiilor cu handicap);

-292 lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani;

-292 lei pe lună pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale;

-719 lei pe lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani.

