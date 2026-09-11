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Documentarul despre războiul din Fâșia Gaza, ovaționat timp de 24 de minute la Festivalul de Film de la Veneția

Documentarul despre războiul din Fâșia Gaza, ovaționat timp de 24 de minute la Festivalul de Film de la Veneția
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Documentarul „NAZA” despre situația din Fâșia Gaza a fost ovaționat timp de 24 minute la Festivalul de Film de la Veneția. Publicul a aclamat și fluturat steaguri palestiniene.

Este un record în istoria festivalului de la Veneția, fiind cel mai apreciat film. Anul trecut, recordul era deținut de fimul „The Voice of Hind Rajab”, care a fost ovaționat timp de 22 de minute.

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Noul documentar a fost filmat noaptea, de pe acoperișurile din Tel Aviv, și prezintă în detaliu cum au experimentat civilii palestinieni războiul din Fâșia Gaza, desfășurat între Israel și teroriștii Hamas în ultimii trei ani.

Regizorii Yuval Abraham și Rachel Szor au intervievat 24 de ofițeri și soldați israelieni – toți sub protecția anonimatului – care au fost implicați în operațiunile militare comandate de guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu.

Aspectul și vocile acestora au fost modificate digital pentru a le ascunde identitatea. Filmările au fost realizate în Tel Aviv.

Sursa Video: Variety

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