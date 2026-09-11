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Cine este SENS, partidul care aproape atinge pragul electoral în sondajele de opinie. „Are 99% șanse să ajungă în Parlament”. Desprins din USR, a apărut pentru a-l sprijini pe Nicu Ștefănuță. Ana Ciceală a devenit noul cap de afiș

Flavius Niculescu
Cine este SENS, partidul care aproape atinge pragul electoral în sondajele de opinie. „Are 99% șanse să ajungă în Parlament”. Desprins din USR, a apărut pentru a-l sprijini pe Nicu Ștefănuță. Ana Ciceală a devenit noul cap de afiș
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Un nou partid se apropie de atingerea pragului electoral de 5% în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri parlamentare. Este vorba de partidul Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate (SENS), care, conform rezultatelor celui mai recent sondaj INSCOP, publicate joi, 10 septembrie, ar obține nu mai puțin de 4,8% din voturile cetățenilor care sunt siguri că se vor prezenta la urne cu ocazia următorului scrutin. Totuși, după trei ani de activitate pe scena politică, bilanțul partidului arată că un „succes” electoral a fost obținut în vara lui 2024, atunci când candidații susținuți de SENS au primit două mandate de consilieri locali la Primăria Sectorului 3 din București.

Practic, cu un nucleu electoral dezvoltat în jurul capitalei, SENS se declară un grup care „își propune să clădească o Românie bazată pe valori europene, justiție socială, cu un mediu curat și sănătos”. De asemenea, părerile specialiștilor sunt optimiste față de viitorul formațiunii politice. Sociologul Vladimir Ionaș este de părere că „în proporție de 99%, SENS va intra în Parlament, indiferent când vor avea loc următoarele alegeri parlamentare”.

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Un partid lansat pentru a-l ajuta pe fostul vicepreședinte USR, Nicu Ștefănuță, să fie reales în Parlamentul European

Povestea oficială a emblemei SENS începe în toamna anului 2023, atunci când cercetătorul Andrei Macsut – activist politic și social – anunța lansarea noii formațiuni politice, cu scopul dezvoltării unei noi voci puternice a mișcării progresiste de pe teritoriul României.

Scopul prinicipal al înființării partidului era sprijinul acordat fostului vicepreședinte USR, Nicu Ștefănuță, pentru obținerea celui de-al doilea mandat în Parlamentul European, lucru care s-a și întâmplat.

Din postura de independent, Ștefănuță a obținut aproape 276.000 de voturi, adică 3,08%, și a pus mâna pe un nou mandat. Bineînțeles, europarlamentarul a întors favorul și a devenit principalul vector de imagine al partidului SENS, odată ce acesta a început să devină din ce în ce mai prezent pe scena politică.

Nicu Ștefănuță | Sursa foto: Mediafax

Cum a devenit Ana Ciceală, fost consilier general al Capitalei și fost membru USR, noua imagine a celor de la SENS

Un moment important din istoria noii formațiuni politice a avut loc în septembrie 2024, atunci când fostul membru din Consiliul General al Municipiului București, Ana Ciceală, s-a alăturat partidului. Ciceală a ocupat funcția de consilier general în perioada 2016-2024 și era cunoscută, în special, pentru procesul inițiat de reprezentanții USR împotriva fostului primar al capitalei, Gabriela Firea, cu privire la companiile ilegale pe care le-a înființat.

În 2016, Ciceală a candidat pentru funcția de consilier general pe listele Uniunii Salvați Bucureștiului (USB) – devenită, ulterior, USR – iar, în 2020, pe listele alianței USR-PLUS. În 2024, a candidat pentru funcția de primar al Sectorului 3, însă a obținut doar 16,13% din voturi și s-a clasat pe locul trei, sub Lucian Judele și Robert Negoiță, cel care a câștigat al patrulea mandat consecutiv.

Ana Ciceală | Sursa foto: Mediafax

Ce rezultate a obținut SENS în alegerile electorale la care a candidat / Doar două mandate obținute la Sectorul 3

Primul mare test al celor din SENS a fost la alegerile parlamentare de pe 1 decembrie 2024. Cu șase luni înainte, la alegerile locale, comasate cu cele europarlamentare, SENS a susținut mai mulți candidați independenți la consiliile locale din București. Doar doi dintre aceștia au reținut să obțină mandate.

La alegerile parlamentare din decembrie 2024, SENS a obținut 276.494 de voturi la Camera Deputaților – adică 2,99% din total – și 263.173 de voturi la Senat – adică 2,84%. Așadar, nu au atins pragul electoral de 5% pentru a obține locuri în Parlament.

Totodată, după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, funcția de primar general al capitalei a rămas vacantă. La alegerile din decembrie 2025, Ana Ciceală a candidat din partea partidului SENS și a obținut 34.239 de voturi – echivalentul a 5,85% din numărul total – și s-a clasat pe locul cinci în topul final.

Sursa foto: Mediafax

Ce ideologie adoptă partidul SENS / „Credem în dreptul și în puterea fiecărei persoane de a-și modela viața”

Din perspectivă ideologică, SENS se declară un partid care urmărește – la fel ca alte formațiuni politice din țară – „o nouă cale pentru România”. Conform descrierii de pe pagina oficială a partidului, o astfel de abordare include „justiția socio-economică, protecția mediului și solidaritatea, prin opoziție fermă față de extrema dreaptă”.

Ne dorim să contribuim la menținerea pluralismului politic, la creșterea economică sustenabilă, la separarea puterilor în stat, la păstrarea independenței justiției și la restabilirea independenței mass-media. Vrem să participăm la o Românie cu o societate civilă puternică și credem în dreptul și în puterea fiecărei persoane de a-și modela viața, având libertatea de a alege cine vrea să fie, cum vrea să trăiască, pe cine iubește și cum poate contribui la binele comun”, este menționat în programul politic al partidului SENS, care poate fi citit AICI.

În 2025, președintele SENS, Andrei Macsuț, spunea că partidul avea nu mai puțin de 1.015 membri înregistrați.

Președintele SENS, Andrei Macsut | Sursa foto: Facebook

„Merg puțin către extremă stânga, dar ei nu recunosc acest lucru” / „Au o șansă uriașă să ajungă în Parlament”

Sociologul Vladimir Ionaș a explicat pentru Gândul că, din punctul său de vedere, partidul are șanse extrem de mari să producă ceea ce pentru unele persoane ar putea reprezenta o surpriză – să își asigure mai multe locuri în Parlamentul României, inclusiv în scenariul unor alegeri anticipate.

„SENS e un partid care va avea șanse foarte mari să facă producă un scor mai bun decât cel necesar pentru a trece pragul la următoarele alegeri. Este un partid care se adresează unui public din urban. Are mesaje care prind la publicul tânăr, publicul care simte că nu mai este reprezentat de nimeni, care are foarte mult probleme și care se uită la un partid, să spunem, modern, de stânga. Chiar merg puțin către extremă stânga, dar ei nu recunosc acest lucru. E un partid de nișă și cred că vor merge pe această strategie până la capăt. Este o strategie inteligentă.

Din punctul meu de vedere, au o șansă uriașă să facă pragul electoral la următoarele alegeri, chiar dacă au loc peste două luni, în cazul unor alegeri anticipate sau dacă au loc la termen, peste doi ani. Este unul dintre partidele care va intra în Parlament și, pentru foarte multă lume, asta va reprezenta o surpriză. Eu zic că are 99% șanse să își îndeplinească acest obiectiv”, a explicat Vladimir Ionaș.

Sociologul Vladimir Ionaș

SENS se apropie de pargul electoral în sondajele de opinie / Cel mai puternic electorat, în București și zonele urbane

Datele publicate joi, 10 septembrie, în cel mai recent sondaj INSCOP, arată că SENS ajunge la 4,8% în intenția de vot a electoratului care este convins că va participa la următoarele alegeri. În comparație, la începutul lunii mai, INSCOP cota partidul SENS cu doar 2,3% din voturile românilor. Toate datele sunt disponibile AICI.

Pe de altă parte, nucleul alegătorilor SENS s-a format în jurul capitalei. Rezultatele celui mai recent sondaj CURS, realizat în perioada 21-28 august, pe un eșantion de 1.069 de respondenți din municipiul București, arată că SENS depășește cu un procent pragul electoral de 5%. Mai multe informații, AICI.

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