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Toamna groazei în București, și la suprafață, și în subteran. Dacă străzile sunt sufocate de șantiere, la metrou este blocaj din lipsa trenurilor. Ce se va întâmpla de la 1 octombrie

Nicolae Oprea
Toamna groazei în București, și la suprafață, și în subteran. Dacă străzile sunt sufocate de șantiere, la metrou este blocaj din lipsa trenurilor. Ce se va întâmpla de la 1 octombrie
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Traficul din București a devenit, odată cu începerea școlilor, aproape insuportabil, iar specialiștii în mobilitate urbană spun că de la 1 octombrie va fi mai rău. În mod absurd, într-o perioadă în care bucureștenii au nevoie tot mai mult de metrou, transportul din subteran este într-un deficit foarte mare de trenuri, ceea ce va conduce la aglomerări extrem de mari odată cu începerea facultăților.

Șapte trenuri CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) de pe Magistrala 2 – „Magistrala Corporatiștilor” au fost retrase recent pentru revizie de către Alstom – compania care asigură mentenanța acestor garnituri.

Decizia a fost luată în septembrie, când au început școlile, adică perioada în care bucureștenii apelează tot mai mult la transportul din subteran.

Potrivit sindicaliștilor de la Metrorex, timpii de succedare a trenurilor la orele de vârf au crescut, iar, dacă la 1 octombrie nu vor reveni garniturile retrase, aglomerația va fi extrem de mare, mai ales la Piața Unirii 2.

Metrorex: Au crescut intervalele de circulație

De altfel, Metrorex a confirmat oficial, joi, ceea ce Gândul a relatat încă de marți cu privire la situația din subteran:

„Metrorex informează publicul călător că disponibilitatea operațională a parcului de material rulant a înregistrat modificări, fapt care determină creșterea intervalelor de circulație.

Pentru asigurarea mobilității călătorilor pe Magistrala 2 și pentru menținerea intervalelor de circulație prevăzute în graficele aprobate, Metrorex a introdus în circulație trenuri de tip Bombardier în locul trenurilor CAF, aflate în această perioadă la revizie.

Menționăm că reviziile planificate nu pot fi devansate sau întârziate din motive clare ce țin de siguranța și standardele de operare impuse de fabricant și autoritățile din domeniu”, se arată într-un comunicat Metrorex.

Asociația Metrou Ușor: Nici acum nu au venit ramele Alstom

Pe de altă parte, ONG-urile din zona de mobilitate urban atrag atenția și cu privire la situația garniturilor produse de Alstom, adică societatea care se ocupă și de mentenanța de la metrou.

„Metrorex are oricum un deficit de rame, cu atât mai mult cu cât cele 13 trenuri Alstom încă nu au fost introduse în circulație, la mai bine de un an de când 12 dintre ele au fost aduse în România. Unul dintre trenuri este în continuare în diverse teste despre care publicul încă nu are informații.

În acest context dificil, este cu atât mai dramatică retragerea a șapte trenuri CAF de pe Magistrala 2. Noi, ca societate civilă, ne-am izbit de un zid al transparenței în ceea ce privește aceste rame Alstom.

Publicul încă nu are informații cu privire la ceea ce se întâmplă cu ele. Metrorex oferă informații doar cu țârâita legate de aceste rame. Iar Alstom, ca producător, desigur că nu are interes să iasă public cu informații despre aceste trenuri”, a declarat pentru Gândul Alexandru Tufan, președinte al Asociației Metrou Ușor – organizație specializată în soluții de mobilitate urbană.

Contract de 100 de milioane de euro cu Alstom

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Nici Alstom, nici Metrorex, nu au comunicat oficial până în prezent motivul pentru care noile garnituri nu sunt introduse în circulație.

Caracteristicile noilor trenuri:

  • au caroserie din oţel inoxidabil;
  • 114 metri lungime şi 3 metri lăţime;
  • asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;
  • fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;
  • asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;
  • au aer condiționat.

Dacă trenurile Alstom ar fi intrat în circulație pe Magistrala 5, de acolo s-ar fi relocat garniturile Bombardier, astfel că metroul nu s-ar fi confruntat în prezent cu un deficit de rame.

Cea mai afectată rută este M2, care este și cea mai aglomerată.

Zilnic, pe această Magistrală circulă aproximativ 200 de mii de călători, potrivit informațiilor Metrorex.

Ce stații are Magistrala 2 de metrou

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986, iar de atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută

Magistrala 2 are 15 stații:

  • Pipera
  • Aurel Vlaicu
  • Aviatorilor
  • Piața Victoriei
  • Piața Romană
  • Universitate
  • Piața Unirii 2
  • Tineretului
  • Eroii Revoluției
  • Constantin Brâncoveanu
  • Piața Sudului
  • Apărătorii Patriei
  • Dimitrie Leonida
  • Berceni
  • Tudor Arghezi

În timp ce metroul se confruntă cu acest deficit, la suprafață situația este mult mai complicată, cu ambuteiaje care transformă acest perioadă în „toamna groazei”.

În prezent, Capitala este plină de șantiere, iar reprezentantul Metrou Ușor le consideră absolut necesare.

„Modernizarea șinelor de tramvai este absolut necesară, trebuie făcută”, conchide Andrei Tufan.

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