Secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat joi că Alianța Nord-Atlantică va rămâne „unită și puternică” indiferent care va fi rezultatul alegerilor prezidențiale din Franța, programate să aibă loc în aprilie 2027.

Scenariul că naționalista Marine Le Pen ar putea câștiga alegerile prezidențiale (potrivit ultimelor sondaje) îi sperie pe ceilalți aliați europeni. Șefa partidului Adunarea Națională s-a declarat împotriva ajutorării Ucrainei și a susținut că Rusia și Franța trebuie să redevină aliate. Din acest motiv, mai multe state europene se tem că Franța ar putea avea chiar o atitudine mai conciliantă față de Kremlin.

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În 1966, președintele Charles de Gaulle a scos Franța din comanda militară integrată a NATO pentru a-și securiza independența strategică națională față de supremația Statelor Unite ale Americii. Franța s-a reintegrat în NATO din 2009, sub președinția lui Nicolas Sarkozy.

Scenariul câștigării alegerilor din Franța de către Marine Le Pen îngrijorează celelalte state membre NATO, dar nu și pe Mark Rutte

Cu toate că se declară ferm împotriva președintelui american Donald Trump, politiciana franceză în vârstă de 58 de ani îi împărtășește agenda conservatoare. Ea se opune globalizării, avortului și multiculturalismului, dar în schimb, este susținătoare a Israelului, al protecționismului și naționalismului economic. Ea a propus limitarea migrației și reintroducerea pedepsei cu moartea.

„Indiferent de rezultatul alegerilor, NATO va rămâne aici, va rămâne unită, va rămâne puternică”,a asigurat secretarul general în cadrul dezbaterii de la Berlin, căruia i s-a alăturat ministrul german de Externe Johann Wadephul.

Mark Rutte se declară încrezător că și Marine Le Pen va acorda ajutoare Ucrainei.

„Am toată încrederea că, indiferent care va fi persoana aleasă în orice alegeri, ea va menţine direcţia asupra elementelor-cheie care sunt investiţii în apărare, asigurarea că Ucraina nu pierde acest război şi întărirea ei înaintea unor eventuale negocieri de pace”, a adăugat Mark Rutte.

Secretarul crede că o atitudine mai conciliantă față de Kremlin nu va readuce pacea.

„Nu putem să fim naivi în acest subiect. Vă rog, ştiu că veţi avea mereu oameni care să vă spună că «o, dacă staţi de vorbă cu Putin, se va întâmpla aşa şi pe dincolo». Este vorba despre un lucru pe termen lung. Există o ameninţare. Nu putem să fim naivi”.

Macron, care mai are 8 luni de președinție, e cu gândul la spațiu

Președintele francez Emmanuel Macron și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au reafirmat angajamentul lor față de dezvoltarea industriei spațiale europene pe seama creșterii tensiunilor în domeniul securității.

La summitul găzduit de Franța și Germania de la Paris unde se vor semna 51 de acorduri cu investiții în valoare de 20 de miliarde de euro, Macron a spus că sectorul spațial al Europei este „fragil” și a îndemnat la propulsarea capabilităților. Liderul de la Elysees a făcut apel pentru partajarea guvernării asupra industriei.

„Spațiul cosmic rămâne singurul bun comun global major care nu este supus unor reglementări pe măsura mizei. Este necesară o guvernanță partajată pentru a aborda aceste provocări.”,a spus președintele Franței. „Peste doi ani, vreau să văd prima capsulă europeană de transport de marfă, Nyx, andocând la Stația Spațială Internațională; peste cinci ani, primul modul european de aselenizare, Argonaut, aterizând pe suprafața Lunii. Iar peste 10 ani, prima capsulă europeană cu echipaj uman decolând de la Kourou, având la bord astronauți europeni și din alte națiuni”, a adăugat Macron, făcând referire la cosmodromul european din Guyana Franceză.

Sursa Foto: Hepta