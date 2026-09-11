Donald Tusk a declarat că a primit o informare „destul de precisă” din partea directorului CIA cu privire la ce urmează în lunile următoare.

Premierul Poloniei a dezvăluit că serviciile poloneze și ucrainene au dejucat o amenințare directă la adresa unui punct de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina peste noapte, potrivit Polskieradio.

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„Ne așteptăm la acest tip de acțiune și în ceea ce privește trecerile frontierei cu Ucraina în alte țări, inclusiv Polonia”, a declarat Tusk.

„Din păcate, am avut un semn de avertizare în acest sens, s-a încheiat fericit, dar trebuie să fim pregătiți pentru diverse provocări de acest fel, inclusiv de sabotaj intern”, a spus el.

Presat cu privire la poziția Poloniei, Tusk a considerat că țara nu se uita la Bruxelles pentru ajutor, ci își asumă o povară în numele blocului comunitar.

„Nu este vorba că Polonia ar avea nevoie de ajutorul Uniunii Europene în această chestiune — îndeplinim cea mai dificilă sarcină în acest moment pentru întreaga Europă, nu doar pentru noi înșine. Iertați-mă că o spun direct — nimeni de aici nu face nimănui o favoare, trebuie să ne ocupăm cu toții de asta împreună. Pentru că este o chestiune de securitate pentru întreaga Uniune”, a continuat premierul Poloniei.

Șeful executivului de la Varșovia a precizat că acțiunea comună a avut loc după ce a primit un raport detaliat de la directorul CIA, John Ratcliffe, cu privire la planurile Moscovei pentru lunile următoare.

Autoritățile poloneze mențin un nivel ridicat de alertă și se pregătesc pentru noi provocări similare la graniță. Rusia vizează sistematic infrastructura de frontieră pentru a slăbi economic Ucraina.

Directorul CIA, Ratcliffe, a vizitat Moscova și s-a întâlnit cu conducerea serviciilor secrete ruse la sfârșitul lunii august înainte de a-l informa pe coordonatorul de securitate al Poloniei.

Nu a specificat punctul de trecere sau tipul de amenințare. Incidentul a survenit la o zi după ce dronele rusești au lovit punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova de la Starokozache. Doi cetățeni ucraineni au fost uciși și mai multe persoane au fost rănite, inclusiv un cetățean al Republicii Moldova.

Ministerul de Externe al Republicii Moldova a acuzat Rusia că a vizat în mod deliberat punctul de trecere și că a încercat să justifice atacul cu afirmații false conform cărora armele erau transferate din Republica Moldova în Ucraina. Chișinăul a condamnat miercuri atacul și a votat solidaritate cu Kievul.

Sursa Foto: Hepta