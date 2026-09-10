Prima pagină » Știri externe » Anthropic a blocat conturile unor oameni de știință care se foloseau de asistentul virtual Claude pentru dezvoltarea armelor biologice

Anthropic a blocat conturile unor oameni de știință care se foloseau de asistentul virtual Claude pentru dezvoltarea armelor biologice

Anthropic a blocat conturile unor oameni de știință care se foloseau de asistentul virtual Claude pentru dezvoltarea armelor biologice
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania Anthropic afirmă că din motive de precauție a prevenit oameni de știință să dezvolte arme biologice cu ajutorul modelului său de limbaj Claude.

Într-un raport recent publicat, compania de inteligență artificială a precizat că nu a putut stabili dacă cercetarea era legitimă sau malițioasă. A decis să oprească activitatea respectivă, dezvăluie The New York Times.  Anthropic susține că oamenii de știință i-ar fi folosit modelele de inteligență artificială (inclusiv chatbotul Claude) în ultimele opt luni în mod abuziv.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Unde se termină știința și unde începe rea-voința?

Anthropic a anunțat că a dejucat, în acest an, tentativele unor oameni de știință care ar fi folosit Claude pentru  dezvoltarea unor arme biologice.

Compania a declarat că nu a putut stabili cu exactitate dacă studiile biologice ale cercetătorilor erau folosite pentru creat vaccinuri sau agenți patogeni periculoși. În fața incertitdinii, Anthropic a ales să acționeze cu prudență maximă.

„Nu avem de-a face cu scenarii de benzi desenate în care cineva spune: «Hei, vreau să creez o armă biologică pentru a ucide pe toată lumea. Este o situație extrem de nuanțată.”, a declarat într-un interviu Jacob Klein, responsabilul cu analiza amenințărilor în cadrul Anthropic.

Riscul ca modelele avansate de inteligență artificială să contribuie în ritm mai accelerat la dezvoltarea unor agenți patogeni biologici cunoscuți sau complet noi se numără printre cele mai grave îngrijorări ale experților cu privire la o tehnologie care evoluează atât de rapid.

Claude, folosit pentru propagandă rusă și atacuri hibride, inclusiv pentru alegerile din Moldova

Principalii săi creatori se întreabă dacă oamenii vor putea controla inteligența artificială pe deplin. Comparativ cu amenințarea unor atacuri cibernetice catastrofale sau a unor agenți AI care nu sunt aliniați cu intențiile umane, utilizarea abuzivă în scopuri biologice a primit mai puțină atenție ca risc existențial asociat cu AI.

Măsurile companiei au vizat agenți care aveau avea legături cu guvernele Chinei și Iranului, instituții media de stat ruse care au utilizat Claude pentru a genera propagandă online mascată în relatări independente, inclusiv afirmații fabricate despre un scrutin electoral din Republica Moldova.

Anthropic a documentat o altă categorie de abuzuri, considerată nouă: tentative de utilizare a Claude pentru dezvoltarea de software destinat proiectării și realizării de arme convenționale, inclusiv arme de foc, rachete, drone înarmate și bombe.

Rebelii Houthi ar fi folosit Claude pentru a fabrica drone ieftine și rachete

Compania a prezentat detalii despre trei cazuri din China, două din Rusia și unul din Yemen. Raportul nu precizează numele părților implicate în cazul din Yemen, însă contextul indică clar că este vorba despre miliția Houthi, susținută de Iran.

Utilizarea AI de către rețelele teroriste reprezintă o preocupare tot mai mare pentru oficialii din domeniul securității din SUA. Totuși, dintre toate categoriile de amenințări prezentate în raport, niciuna nu este, probabil, la fel de îngrijorătoare precum cazurile legate de cercetarea biologică.

Anthropic nu a dezvăluit numele cercetătorilor sau instituțiilor blocate, țările de proveniență ale acestora ori agenții biologici vizați, parțial din cauza incertitudinii privind intențiile lor.

Cu toate acestea, Anthropic a precizat că oamenii de știință au eludat măsurile de control menite să împiedice accesul utilizatorilor din regiuni restricționate la modelele sale de AI au încercat să „mascheze scopul cercetării pentru a evita mecanismele noastre de protecție”.

Un cercetător a solicitat experimente un un virus transmis prin înțepăturile de țânțari

Compania a suspendat conturile asociate acestor cercetări.Într-un exemplu din luna mai, un cercetător a solicitat ajutorul Claude pentru redactarea unei cereri de finanțare în vederea efectuării unor experimente asupra virusului chikungunya – o boală transmisă de țânțari care poate provoca dureri severe și alte simptome timp de mai multe luni.

Astfel de cercetări, cunoscute sub denumirea de studii privind „câștigul de funcție” (gain-of-function), pot fi legitime și pot contribui la dezvoltarea vaccinurilor, dar pot, de asemenea, genera variante extrem de virulente ale virusurilor. În acest caz concret, cercetătorul dorea să introducă mutații în virus pentru a-l face mai periculos pe măsură ce infecta succesiv animale vii.

Weber, de la Council on Strategic Risks (Consiliul pentru Riscuri Strategice) – care a ocupat și funcția de secretar adjunct al apărării pentru programele de apărare nucleară, chimică și biologică în timpul administrației Obama – a pledat pentru limitarea accesului la instrumentele de inteligență artificială capabile să realizeze cercetări biologice de acest nivel, permițând utilizarea lor doar de către cercetători de încredere.

„Faptul că Rusia, China și Coreea de Nord continuă să dezvolte arme biologice interzise face imperativă restricționarea accesului cercetătorilor din aceste țări la modelele dotate cu astfel de capacități extraordinare”, a declarat el.

Sursa Foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație pentru prima dată în aproape 30 de ani
19:57
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație pentru prima dată în aproape 30 de ani
ULTIMA ORĂ Peter Magyar critică UE la Summitul V4 de la Bratislava: „Nu este drept ca Ungaria să plătească amendă zilnic pentru că își protejează frontiera”
19:34
Peter Magyar critică UE la Summitul V4 de la Bratislava: „Nu este drept ca Ungaria să plătească amendă zilnic pentru că își protejează frontiera”
ULTIMA ORĂ Ambasada Rusiei, după arestarea spionului rus în România: „Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și fantezii”
19:14
Ambasada Rusiei, după arestarea spionului rus în România: „Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și fantezii”
VIDEO Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cele mai memorabile momente din cariera activistului american
18:59
Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cele mai memorabile momente din cariera activistului american
CONTROVERSĂ Polonia anunță că a suferit pierderi de 113,5 miliarde de euro din cauza războiului din Ucraina. În ce sectoare s-au înregistrat cele mai mari pagube
18:58
Polonia anunță că a suferit pierderi de 113,5 miliarde de euro din cauza războiului din Ucraina. În ce sectoare s-au înregistrat cele mai mari pagube
CONTROVERSĂ Ruptură majoră în lumea arabă. Algeria întrerupe relațiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite. Ce motive invocă. „Oriunde pun piciorul, curge sânge”
18:17
Ruptură majoră în lumea arabă. Algeria întrerupe relațiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite. Ce motive invocă. „Oriunde pun piciorul, curge sânge”
Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Bianca a refuzat inelul de la Marian Grozavu pentru ispita pilot! După aventura cu Claudia, Eduard a schimbat 'destinația'
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
PSD a vrut continuarea coaliției cu PNL, dar fără Bolojan. Claudiu Manda: „Scenariul în care rămâne ca premier o perioadă lungă nu este de dat la o parte”
Mediafax
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Click
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Un dinozaur uriaș a fost descoperit sub un șantier din Brazilia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
NEWS ALERT SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
21:25
SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că și-a golit biroul de premier și și-a luat rămas bun de la doamnele de serviciu
21:08
Ilie Bolojan anunță că și-a golit biroul de premier și și-a luat rămas bun de la doamnele de serviciu
CONTROVERSĂ Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
20:45
Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
DECIZIE BCE majorează dobânda de politică monetară. Ce se întâmplă cu ratele românilor care au credite în euro
20:13
BCE majorează dobânda de politică monetară. Ce se întâmplă cu ratele românilor care au credite în euro
COMUNICAT Ministerul Dezvoltării suspendă cererile de finanţare pentru “Anghel Saligny” din 11 septembrie. Banii pentru programul din acest an s-au terminat
19:34
Ministerul Dezvoltării suspendă cererile de finanţare pentru “Anghel Saligny” din 11 septembrie. Banii pentru programul din acest an s-au terminat
FLASH NEWS Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR
19:32
Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR

Cele mai noi

Trimite acest link pe