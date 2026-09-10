Canada și Ucraina au încheiat joi un pact de parteneriat strategic pe termen lung. Ceke două țări au stabilit ca până în anul 2126 să se ajute în mod reciproc la fabricarea unui milion de drone în următorii doi ani, partajarea tehnologiilor de apărare anti-dronă, muniții și tehnologii cu inteligența artificială.

Prim-ministrul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat la Calgary o declarație care pune bazele unui parteneriat de securitate, apărare, comerț și investiții pe 100 de ani.

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Premierul Mark Carney a constatat că războiul din Ucraina a ajuns la un punct de cotitură după ce drone ucrainene au ajuns să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Federației Ruse.

El a sesizat însă că Rusia și-a intensificat campania de bombardare a Ucrainei cu drone și rachete balistice, vizând în special Kievul. Capitala este bombardată zi și noapte, a spus premierul.

„Canada va fi întotdeauna solidară cu Ucraina. Canadienii înțeleg în profunzimea ființei lor importanța luptei voastre. Angajamentul nostru este necondiționat. Deoarece cauza voastră – libertatea, democrația, suveranitatea – este și cauza noastră. Este componenta cheie a planului de a construi capacitatea industrială de a produce 1 milion de drone în următorii doi ani. Ca rezultat, industria Canadei va învăța de la cei mai experimentați dezvoltatori de pe Pământ”, a spus premierul Canadei, potrivit CBC.

În prezent, Canada deține 2.000 de drone de toate tipurile.

Sursa Foto: Facebook, Volodimir Zelenski