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Deputatul Alina Gorghiu crede că Ilie Bolojan ia în calcul demisia. Ea spune că situația din țară l-ar putea determina să plece de la Palatul Victoria

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Prezentă la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul PNL Alina Gorghiu a atras atenția asupra crizei din partid și a blocajului decizional de la nivel parlamentar. Aceasta crede că Ilie Bolojan ia în calcul să-și dea demisia din cauza situației critice din țară. Invitat la B1 TV, Ilie Bolojan a transmis în această seară, 10 septembrie, că, în ultimele luni, s-a pregătit pentru plecarea din funcție, precizând că și-a golit biroul și și-a luat rămas bun de la oamenii cu care a lucrat. Urmărește emisiunea live aici.

Discrepanța dintre discursul public și deciziile guvernamentale

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat că există o diferență între ceea ce spun liderii politici la televizor și măsurile pe care le iau atunci când ajung în funcții publice.

„E diferență la toți liderii politici între ceea ce spun la televizor și din păcate ceea ce iau ca măsuri atunci când ajung în funcții publice”, a relatat deputatul PNL Alina Gorghiu.

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Alina Gorghiu: Presiunea celor 1.100 de primari liberali impune o schimbare de strategie

Deputatul PNL Alina Gorghiu a menționat că nu exclude ca Ilie Bolojan să demisioneze. Ea a explicat că, în locul premierului, ar analiza situația partidului, responsabilitatea pe care o are față de țară și sprijinul politic de care se bucură. Alina Gorghiu a mai spus că, în opinia sa, în acest moment Guvernul se află într-un impas și că este nevoie de o majoritate politică pentru ca situația să poată fi deblocată.

„Eu nu exclud ca Ilie Bolojan să-și dea demisia. Dacă aș fi în locul lui, și am pretenția de la el că e o persoană rațională, și m-aș uita la partid și la responsabilitatea pe care o am față de țară, m-aș uita la 1.100 de primari pe care îi are Partidul Național Liberal, m-aș uita la trendul pe care îl am eu și m-aș uita la capitalul politic care eu am încercat să-l conserv […] În momentul ăsta suntem într-un punct mort, nu avem ieșire câtă vreme nu vom avea o majoritate”, a adăugat deputatul PNL Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu, deputat PNL, a spus că negocierile parlamentare nu pot depinde de orgolii de imagine

Construcția unei majorități parlamentare funcționale solicită compromis politic real și dialog aplicat, dincolo de aparițiile televizate. Alina Gorghiu subliniază că orgoliile liderilor împiedică depășirea crizei actuale.

„Iar majoritatea să știi că nu se face pocnind din degete sau clipind frumos la televizor. Aia se face doar dacă unii din acești lideri politici pe care îi vedem constant la televizor […]”, a susținut deputatul PNL Alina Gorghiu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Ilie Bolojan spune că și-a luat rămas bun de la colegi și de la doamnele de serviciu

Invitat la B1 TV, Ilie Bolojan a spus că, în ultimele luni, s-a pregătit inclusiv pentru posibilitatea de a părăsi funcția de premier. Acesta a precizat că și-a golit biroul și și-a luat rămas bun de la oamenii alături de care a lucrat.

„De 4 luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas-bun de la colegii din Guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc, deci nu se mai pune problema să vrei să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci tot ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului.

Și cu siguranță discuțiile despre formarea unui guvern sunt foarte importante. Sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult”, a povestit Ilie Bolojan, la B1 TV.

Au trecut 128 de zile de la demiterea lui Ilie Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți. Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă.

Eugen Tomac a fost primul premier desemnat de Nicușor Dan după declanșarea crizei politice, pe data de 4 iunie. Zece zile mai târziu, pe 14 iunie, Tomac avea să renunțe la demersul de formare a unui guvern. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat atunci că îi oferă mandatul de premier liberalului Adrian Veștea, variantă care nu a trecut de votul din Parlament.

De atunci, Nicușor Dan a purtat alte discuții cu partidele politice, fără a numi însă un alt premier până în acest moment. În acest moment, șeful statului este așteptat să facă o a treia nominalizare de premier.

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