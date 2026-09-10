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Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce omul său a fost schimbat de la șefia TVR. Ce spune despre înlocuirea Adrianei Săftoiu cu Sorina Matei

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Premierul demis Ilie Bolojan a avut prima reacție după înlocuirea Adrianei Săftoiu de la conducerea interimară a Televiziunii Române și numirea jurnalistei Sorina Matei în această funcție. Bolojan spune că jurnalista „își va demonstra competențele”.

Ce spune Bolojan despre numirea jurnalistei Sorina Matei la șefia TVR

„AUR are un avantaj (în sondajele de opinie – n. red), că nu a fost niciodată la guvernare. Acum, de exemplu, la televiziune au un reprezentant despre care sunt convins că își va demonstra competențele. Va face reforme, va crește audiența televiziunii, va cheltui bugete mai mici și va avea o politică editorială specifică unei televiziuni publice naționale, așa cum s-ar cuveni”, a declarat Ilie Bolojan, la B1 TV.

Sorina Matei, jurnalistă cu aproape 30 de ani de experiență în presă, a fost votată de Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a prelua, pentru 60 de zile, funcția de director interimar al TVR, în locul Adrianei Săftoiu.

Numirea vine după ce CCR a dat dreptate AUR în sesizarea prin care partidul a reclamat că nu are o pondere a reprezentanților în conducerea SRTv și a Radioului public corespunzătoare ponderii sale parlamentare. Propunerile pentru conducerile Televiziunii Române și Radioului public au fost ulterior votate în cadrul Birourilor Permanente Reunite.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei și-a început cariera jurnalistică în 1997, în presa scrisă. A lucrat la Jurnalul Național, iar în 2003 a trecut în televiziune, unde s-a concentrat în special pe zona politică. Jurnalista a fost acreditată aproximativ 12 ani la Palatul Cotroceni, în timpul mandatelor lui Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Băsescu.

Ulterior, s-a specializat și în domeniul justiției, realizând dezvăluiri și anchete despre sistemul judiciar. A lucrat la Antena 1 și Antena 3, unde a fost reporter și a coordonat secția Politic. După perioada petrecută la Antena 3, Sorina Matei a lucrat la B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

În octombrie 2025, jurnalista s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax.

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