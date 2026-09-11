Prima pagină » Justiție » Cum este reeducat la închisoare raketul care l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu. Deținutul a uitat de legile mafiei ruse

Cum este reeducat la închisoare raketul care l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu. Deținutul a uitat de legile mafiei ruse

Andrei Dumitrescu
Cum este reeducat la închisoare raketul care l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu. Deținutul a uitat de legile mafiei ruse
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Condamnat la 16 ani de detenție, raketul basarabean Serghei Rădean își execută pedeapsa în Penitenciarul Giurgiu, considerat unul dintre cele mai dure din țară. Pentru o viață mai ușoară, bărbatul care a aruncat în aer bancomate și care l-a torturat și jefuit pe omul de afaceri bucureștean Dan Nicorescu, ar fi abandonat regulile mafiei ruse.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Considerat unul dintre cei mai periculoși deținuți, Serghei Rădean execută 16 ani de detenție, la Giurgiu, pentru tâlhărie calificată, lipsire de libertate, nerespectarea regimului materiilor explozive, furt și distrugere.

Colecție de infracțiuni

Bărbatul a fost acuzat că, împreună cu alte persoane, rămase neidentificate, ar fi aruncat în aer trei bancomate, după care, ajutat de complici, l-a jefuit pe Dan Nicorescu, în vila milionarului de pe Șoseaua Nordului, din București.

Totodată, ajuns în închisoare, basarabeanul s-a implicat și într-o rețea specializată în traficul de droguri în pușcărie.

Cum a fost jefuit Dan Nicorescu

La data de 20 octombrie 2020, între orele 03:00 și 05:00, Nicorescu a fost amenințat cu pistolul și legat cu două perechi de cătuşe, de un scaun. Acesta a fost bătut până la leșin, stropit cu apă pentru a-și reveni în simțiri și electrocutat, după ce tâlharii i-au lipit de ceafă un aparat cu electroșocuri.

În timp ce-l torturau ca să spună unde își ține banii și bunurile de preț, unul dintre basarabeni i-a spus că există posibilitatea să-l ducă într-o pădure și să-l omoare, așa că nu merită să-și piardă viața pentru niște bani și niște obiecte.

Dan Nicorescu

Ulterior, au plecat cu mai multe ceasuri, între care un Rolex Yacht, un Swarovski Daytime și un Vacheron Constantin, model Kalla Rome, trei lănţişoare din aur cu pandantive cruciuliţe din diamante albe şi negre, şapte brăţări din pietre preţioase, trei brăţări din diamante, un inel cu diamant de 16-27 karate şi montură de aur, un inel din aur şi coloane de diamante, un cercel cu diamant alb, o pereche de ochelari de soare cu diamante, mai multe ace de cravată din aur, mai multe seturi de butoni de cămaşă din aur, mai multe balene – guler cămaşă din argint, precum şi suma de 1.500 de euro și 3.700 de lei.

Prejudiciul total provocat de răufăcători a fost stabilit la suma de 500.000 de euro.

Serghei Rădean, pus la munca de jos

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au dezvăluit, pentru Gândul, că Rădean este închis la Giurgiu, penitenciar care găzduiește numai infractori periculoși și care oferă condiții grele de detenție.

Sursele citate au precizat că deținutul se ferește de probleme, participă la programe educative și chiar s-a apucat să muncească, deși munca este interzisă de legile mafiei ruse, după care se ghidează majoritatea infractorilor periculoși care provin din fostele țări membre ale Comunității Statelor Independente (CSI).

Rădean ar munci în interiorul închisorii, unde spală și mătură holurile, la care s-ar adăuga și alte activități specifice curățeniei.

Acesta ar fi acceptat acest gen de activitate deoarece are pedeapsă mare, iar soția lui l-ar vizita constant, drept pentru care își dorește să plece acasă mai devreme.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
21:25
SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
FLASH NEWS Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI, în cazul zborului al judecătorului CCR, Deliorga
19:07
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI, în cazul zborului al judecătorului CCR, Deliorga
NEWS ALERT Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT. Cazul, declanșat de o plângere a concubinei sale. Demisii la vârf cerute public de fostul oficial
18:33
Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT. Cazul, declanșat de o plângere a concubinei sale. Demisii la vârf cerute public de fostul oficial
NEWS ALERT Judecătoarea Liliana Alexe, care a soluționat în fond cazul Romatsa, suspendată din funcție după ședința CSM. Motivarea Consiliului
15:11
Judecătoarea Liliana Alexe, care a soluționat în fond cazul Romatsa, suspendată din funcție după ședința CSM. Motivarea Consiliului
JUSTIȚIE Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce
14:57
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce
JUSTIȚIE VIDEO | Președintele Consiliului Județean Vaslui, audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. „Am fost invitat, nu chemat”
10:15
VIDEO | Președintele Consiliului Județean Vaslui, audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. „Am fost invitat, nu chemat”
Mediafax
25 DE ANI de la 11 SEPTEMBRIE. Ce NU știai despre atentatele care au schimbat lumea
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Bianca a refuzat inelul de la Marian Grozavu pentru ispita pilot! După aventura cu Claudia, Eduard a schimbat 'destinația'
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
PSD a vrut continuarea coaliției cu PNL, dar fără Bolojan. Claudiu Manda: „Scenariul în care rămâne ca premier o perioadă lungă nu este de dat la o parte”
Mediafax
HACKERII, înlocuiți de AI? Avertismentul Anthropic
Click
„Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”. Regretul care îl urmărește și acum pe Alex Bogdan
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Ar putea Kim Jong Un să aibă un fiu? Iată ce știu deocamdată spionii din Coreea de Sud!
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
ULTIMA ORĂ Alertă aeriană în Tulcea. Populația, sfătuită să se adăpostească. Două avioane F-16 au fost ridicate în aer
07:49
Alertă aeriană în Tulcea. Populația, sfătuită să se adăpostească. Două avioane F-16 au fost ridicate în aer
FLASH NEWS 11 septembrie, 25 de ani mai târziu: 2.977 de morți și patru avioane deturnate. Ziua neagră care a schimbat lumea pentru totdeauna
07:40
11 septembrie, 25 de ani mai târziu: 2.977 de morți și patru avioane deturnate. Ziua neagră care a schimbat lumea pentru totdeauna
ACTUALITATE 11 Septembrie, calendarul zilei: Un sfert de secol de la atacul asupra turnurilor gemene din New York. Ungaria deschide Cortina de Fier
07:15
11 Septembrie, calendarul zilei: Un sfert de secol de la atacul asupra turnurilor gemene din New York. Ungaria deschide Cortina de Fier
RĂZBOI Documentarul despre războiul din Fâșia Gaza, ovaționat timp de 24 de minute la Festivalul de Film de la Veneția
07:00
Documentarul despre războiul din Fâșia Gaza, ovaționat timp de 24 de minute la Festivalul de Film de la Veneția
ARMATĂ Polonia și Ucraina au dejucat o amenințare directă la frontieră. Donald Tusk, avertizat de CIA că urmează noi provocări rusești
06:30
Polonia și Ucraina au dejucat o amenințare directă la frontieră. Donald Tusk, avertizat de CIA că urmează noi provocări rusești
EXCLUSIV Toamna groazei în București, și la suprafață, și în subteran. Dacă străzile sunt sufocate de șantiere, la metrou este blocaj din lipsa trenurilor. Ce se va întâmpla de la 1 octombrie
06:00
Toamna groazei în București, și la suprafață, și în subteran. Dacă străzile sunt sufocate de șantiere, la metrou este blocaj din lipsa trenurilor. Ce se va întâmpla de la 1 octombrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe