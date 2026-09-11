Condamnat la 16 ani de detenție, raketul basarabean Serghei Rădean își execută pedeapsa în Penitenciarul Giurgiu, considerat unul dintre cele mai dure din țară. Pentru o viață mai ușoară, bărbatul care a aruncat în aer bancomate și care l-a torturat și jefuit pe omul de afaceri bucureștean Dan Nicorescu, ar fi abandonat regulile mafiei ruse.

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Considerat unul dintre cei mai periculoși deținuți, Serghei Rădean execută 16 ani de detenție, la Giurgiu, pentru tâlhărie calificată, lipsire de libertate, nerespectarea regimului materiilor explozive, furt și distrugere.

Colecție de infracțiuni

Bărbatul a fost acuzat că, împreună cu alte persoane, rămase neidentificate, ar fi aruncat în aer trei bancomate, după care, ajutat de complici, l-a jefuit pe Dan Nicorescu, în vila milionarului de pe Șoseaua Nordului, din București.

Totodată, ajuns în închisoare, basarabeanul s-a implicat și într-o rețea specializată în traficul de droguri în pușcărie.

Cum a fost jefuit Dan Nicorescu

La data de 20 octombrie 2020, între orele 03:00 și 05:00, Nicorescu a fost amenințat cu pistolul și legat cu două perechi de cătuşe, de un scaun. Acesta a fost bătut până la leșin, stropit cu apă pentru a-și reveni în simțiri și electrocutat, după ce tâlharii i-au lipit de ceafă un aparat cu electroșocuri.

În timp ce-l torturau ca să spună unde își ține banii și bunurile de preț, unul dintre basarabeni i-a spus că există posibilitatea să-l ducă într-o pădure și să-l omoare, așa că nu merită să-și piardă viața pentru niște bani și niște obiecte.

Ulterior, au plecat cu mai multe ceasuri, între care un Rolex Yacht, un Swarovski Daytime și un Vacheron Constantin, model Kalla Rome, trei lănţişoare din aur cu pandantive cruciuliţe din diamante albe şi negre, şapte brăţări din pietre preţioase, trei brăţări din diamante, un inel cu diamant de 16-27 karate şi montură de aur, un inel din aur şi coloane de diamante, un cercel cu diamant alb, o pereche de ochelari de soare cu diamante, mai multe ace de cravată din aur, mai multe seturi de butoni de cămaşă din aur, mai multe balene – guler cămaşă din argint, precum şi suma de 1.500 de euro și 3.700 de lei.

Prejudiciul total provocat de răufăcători a fost stabilit la suma de 500.000 de euro.

Serghei Rădean, pus la munca de jos

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au dezvăluit, pentru Gândul, că Rădean este închis la Giurgiu, penitenciar care găzduiește numai infractori periculoși și care oferă condiții grele de detenție.

Sursele citate au precizat că deținutul se ferește de probleme, participă la programe educative și chiar s-a apucat să muncească, deși munca este interzisă de legile mafiei ruse, după care se ghidează majoritatea infractorilor periculoși care provin din fostele țări membre ale Comunității Statelor Independente (CSI).

Rădean ar munci în interiorul închisorii, unde spală și mătură holurile, la care s-ar adăuga și alte activități specifice curățeniei.

Acesta ar fi acceptat acest gen de activitate deoarece are pedeapsă mare, iar soția lui l-ar vizita constant, drept pentru care își dorește să plece acasă mai devreme.