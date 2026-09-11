Donald Trump a făcut cea mai scumpă promisiune electorală din istoria Statelor Unite. Președintele intenționează să trimită cecuri de 5.000 de dolari direct (echivalentul a 4.290 de euro) în buzunarele a 174 de milioane de americani înregistrați că au drept de vot. Conform calculelor, în cel mai restrictiv scenariu, costul total ajunge la 870 de miliarde de dolari dacă fiecare cetățean american cu drept de vot primește dividentul de 5.000 de dolari, în contextul în care deficitul anual al SUA este de 1,8 trilioane de dolari.

Președintele a anunțat că în cazul în care Republicanii își vor păstra majoritatea asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, va acorda fiecărui cetățean american câte un stimulent financiar direct de 5.000 de dolari. Președintele a făcut această controversată ofertă la prima convenție a partidului pentru alegerile de la mijlocul mandatului.

„Iată promisiunea mea. Dacă Republicanii câștigă Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite, voi oferi un divident de 5.000 de dolari oricărui cetățean adunt din Statele Unite ale Americii, precum o companie de succes care distribuie bani către acționarii săi”, a spus Donald Trump.

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Cum se face calculul?

Formula de bază pornește de la numărul total de alegători din SUA înregistrați că au drept de vot conform datelor de la alegerile din 2024, înmulțit cu valoarea fixă a cecului promis de Donald Trump.

Număr Votanți x Valoarea Dividentului = Costul Total

174.000.000 x 5.000$ = 870.000.000.000 (870 de miliarde de dolari)

Dar în scenariul nerestricționat, în care Trump chiar ar acorda dividente pentru absolut toți cetățenii ai SUA, chiar și pentru cei care n-au fost înregistrați cu drept de vot:

244.000.000 x 5.000$ = 1.220.000.000.000 $ (1,22 trilioane de dolari)

CALCUL: Câți americani ar putea să primească „Dividentul Trump”

Planul președintelui recesită aprobare din partea Congresului și ar putea costa enorm bugetul Statelor Unite. Trump n-a furnizat detalii despre cum ar trebui să funcționeze și cum ar putea fi finanțat.

Potrivit datelor Biroului de Recensământ, populația Statelor Unite se ridică la 341.784.857 de locuitori. Dintre toți locuitorii, 244.666.890 sunt cetățeni adulți.

Potrivit Census.gov, numai 174 milioane de americani au fost înregistrați cu drept de vot la ultimele alegeri prezidențiale din noiembrie 2024. Numai 70% din populația cu vârsta adultă este înregistrată pentru vot.

La cât s-ar putea urca deficitul?

Senatorul republican Bernie Moreno din Ohio susține propunerea, dar spune că necesită pregătirea legislației. Propunerea ar putea avea însă consecințe economice semnificative.

Dacă ar fi acordat numai celor 174 de milioane de americani înregistrați cu drept de vot, s-ar ridica costul la numai 870 miliarde de dolari.

În cazul acordării tuturor cetățenilor americani adulți (tuturor celor 244 milioane), costul s-ar duce la 1,2 trilioane de dolari.

Dividentul „Trump” pentru toți cetățenii adulți ar costa SUA cu 220 miliarde de dolari mai mult decât bugetul solicitat de Pentagon pentru 2026: 962 miliarde $!

Dacă nu apar noi surse de venit între timp din producția petrolieră din Venezuela sau domeniul centrelor de date cu Inteligență Artificială, Congresul trebuie să taie din cheltuieli.

În caz contrar, dividentul lui Trump ar putea cauza un deficit federal de 1,8 trilioane de dolari și inflație.

Deficitul ar putea urca la 2,67 de trilioane de dolari, fiind suma pe care Trezoreria SUA trebuie să o împrumute într-un singur an de pe piețele financiare. Datoria națională a SUA a depășit 40 de trilioane de dolari luna trecută.

JD Vance exclude ca americanii bogați să primească dividentul Trump

Vicepreședintele JD Vance a temperat propunerea liderului de la Casa Albă, după ce a declarat că americanii bogați nu se califică. Banii li se cuvine numai cetățenilor americani cu drept de vot. Nu s-a specificat însă și ce venit ar trebui să aibă un cetățean american pentru a se încadra la primirea cecului.

JD Vance n-a spus decât că plata va fi finanțată de câștigurile obținute din tarife. Problema este că banii obținuți din tarifele internaționale n-ar acoperi decât puțin peste un sfert din bugetul dividentului. S-au obținut numai 154,5 miliarde de dolari numai în primele 10 luni ale anului fiscal 2025-2026.

După calcul, a fi „bogat” în SUA presupune să ai un venit anual de peste 1 milion de dolari. Milionarii în venituri sunt restrânși la 0,1% (fiind circa 150.000-200.000 de alegători). Potrivit Forbes, în SUA trăiesc 989 de miliardari. Împreună dețin o avere de 8,4 trilioane de dolari. Elon Musk, înregistrat ca cetățean american cu drept de vot, a fost primul trilionar din istorie.

Ar intra în categoria „bogaților” și cetățenii cu venituri anuale de peste 700.000 de dolari sau o avere netă de peste 11-12 milioane de dolari. Numai 1% din populație se încadrează la această categorie (circa 2,4 milioane de alegători). Mai sunt și cei cu venit de peste 626.000 de dolari pe an, peste pragul fiscal maxim. Ei represintă 1,5% din populație (3,6 milioane de alegători).

După criteriul lui JD Vance, ar trebui să primească familiile care nu sunt în categoria bogaților. În SUA, un cetățean american care are un venit anual de sub 500.000 de dolari nu este considerat „bogat” din punct de vedere statistic sau fiscal.

Demografic, fără a preciza numărul exact al celor înregistrați cu drept de vot, sunt 242,5 milioane de cetățeni adulți americani care s-ar încadra la dividentul „Trump” de 5.000 de dolari.

Asta înseamnă 69,33% din populația totală a Statelor Unite, de 342 milioane de locuitori. În acest caz, SUA ar cheltui tot o sumă de 1,21 de trilioane de dolari.

242.000.000 x 5000 $= 1.210.000.000.000 $ (1,21 trilioane de dolari)

Trump a mai acordat ajutoare în trecut

Nu este pentru prima oară când Trump a oferit ajutoare financiare acordate populației americane. În primul său mandat, președintele a autorizat două tranșee de stimulente pentru cetățenii americani pe durata pandemiei de COVID-19. Trump a mai promis că oferă din decembrie dividente de războinic în valoare de 1.776 de dolari pentru fiecare american aflat în serviciul militar.

Comitetul Național Democratic avertizează că Trump și republicanii au făcut numeroase promisiuni care nu s-au materializat. Anterior, președintel a promis că va acorda un divident de 2.000 de dolari fiecărui american de pe urma tarifelor. El a mai promis și că va acorda 20% din economisirile făcute de Departamentul de Eficiență Guvernamentală.

Potrivit Assosciated Press , dividentul de 5.000 de dolari s-ar putea încadra pe locul 2 în topul cheltuielilor guvernamentale anuale după cele acordate securității sociale (pe anul fiscal 2025-2026, a costat 1,6 trilioane de dolari). Pe locul 3 sunt cheltuielile pentru Medicare (996,7 miliarde de dolari).

Ce alți președinți americani au mai făcut promisiuni costisitoare

Au mai fost președinți americani care au făcut promisiuni. În 1932, democratul Franklin D. Roosevelt a promis că va scoate Statele Unite din Marea Depresiune prin programul New Deal (Noua Înțelegere). El a vorbit despre acest program după ce a acceptat nominalizarea de a candida din partea Partidului Democrat.

După ce a ajuns președinte, a reclădit economia SUA, eforturile depuse fiind mult mai agresive prin crearea locurilor de muncă. Costul a fost de 50 de miliarde de dolari, echivalentul a unui trilion de dolari.

Lyndon B. Johnson, președintele democrat în 1964, a propus reformarea sistemului de sănătate, reducerea opresiunii rasiale și scoaterea americanilor din sărăcie. După alegeri, programele sale ale inițiativei „Great Society” au dus la creșterea cheltuielilor în educație, muncă și în sănătate.

Iar fostul vicepreședinte Joe Biden a promis în 2020 că va aloca bani pentru infrastructură și asistență socială, dar nu prin stimulente financiare directe. Planul Build Back Better a fost aprobat parțial ca American Rescue Plan și a costat 1,9 trilioane de dolari.

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