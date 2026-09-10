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Sondajul care îi dă fiori pe spate lui Merz: AfD câștigă și alegerile în Mecklenburg-Pomerania Inferioară

Sondajul care îi dă fiori pe spate lui Merz: AfD câștigă și alegerile în Mecklenburg-Pomerania Inferioară
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Partidul anti-migranți Alternativa pentru Germania este puternic poziționat și în landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Ultimul sondaj îi dă fiori cancelarului creștin-democrat Friedrich Merz. 

Firma INSA a realizat un sondaj pentru ziarul german Nordkurier, unde AfD se poziționează pe primul loc: cu 36%. Candidatul partidului naționalist este Leif-Erik Holm.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

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Dacă ar obține exact acest procentaj, AfD ar avea dificultăți în crearea unei coaliții pentru a conduce parlamentul din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, condus de social-democrata Manuela Schwesig. Ea se află în funcția de ministru-președinte al landului din iulie 2017.

Partidul Social-Democraților condus de Manuela Schwesig se poziționează pe locul 2, cu 33%. Partidul Stânga are 11%.

Uniunea Creștin-Democrată a cancelarului Friedrich Merz a scăzut cu trei procente, având acum 7%. Se apropie periculos de pragul intrării în Parlamentul regiona, pentru prima oară după decenii. CDU este reprezentat de candidatul Daniel Peters.

Verzii sunt în continuare cotați cu 5% după sondajele anterioare.

Alegerile de stat din Mecklendburg-Pomerania Inferioară sunt programate pentru 20 septembrie 2026.

Partidul național-conservator de dreapta, care a câștigat alegerile de pe 6 septembrie din landul Saxonia-Anhault cu 43,8% și urmează să negocieze crearea unei coaliții pentru a avea majoritate în parlamnetul regional.

Sursa Foto: Hepta

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