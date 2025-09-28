Prima pagină » Știri externe » Dodon îndeamnă la organizarea unui PROTEST pașnic: Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie

28 sept. 2025, 22:29, Știri externe
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova și lider al PSRM, a transmis că va organiza un protest pașnic, luni, 29 septembrie, la ora 12:00,  în faţa Parlamentului.

Liderul socialist pro-Kremlin a declarat că nu va tolera revolte violente. Totodată, a transmis un mesaj către forţele de ordine:

„Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie”.

El a mai anunțat că „mâine se va lua o decizie cu privire la acţiunile viitoare”.

„De asemenea, mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului pentru un protest paşnic în apărarea alegerii populare. Facem apel la toate comunităţile, la toate forţele politice – indiferent de orientarea lor ideologică, şi la toţi liderii de opinie publică – să cheme la unitate. Facem apel la consolidare împotriva ameninţării generale la adresa democraţiei, a cetăţenilor şi a statului – dictatura PAS. Plecăm fără simboluri de partid, doar cu steagul statului, pentru a proteja democraţia şi vocea poporului”,  a scris fostul președinte al Republicii Moldova în mesajul postat pe Facebook.

„Înţelegem că panica puterii este mare şi că sunteţi supuşi unei presiuni semnificative. Ştim că, printre altele, vi se poate cere să acţionaţi contrar Constituţiei. Cu toate acestea, vă rugăm să vă amintiţi: voi serviţi ţara şi poporul său, nu forţele politice temporare. Puterea se schimbă, iar cea actuală s-a epuizat deja, pleacă. Daţi dovadă de demnitate şi responsabilitate. Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie. Poporul este stăpânul ţării şi astăzi şi-a exprimat clar voinţa. Nu vă opuneţi alegerii poporului. Fiţi conştienţi de consecinţe. În trecutul recent, alţi decidenţi au plătit scump pentru acţiuni chiar mai puţin grave decât cele care vi se cer astăzi. Nu trădaţi democraţia, Constituţia şi Patria de dragul unei puteri agresive şi speriate. Crimele împotriva poporului nu au rămas niciodată nepedepsite. Staţi de partea poporului. Încă o dată, dragi cetăţeni, dragi moldoveni, ne vedem mâine la ora 12:00 la Parlament. Astăzi am votat pentru schimbare. Iar mâine o vom proteja. Acum facem apel la pace. De asemenea, cerem autorităţilor să fie responsabile. Nu vom tolera revolte în masă. Dar nici voi nu încercaţi să provocaţi poporul. Alegerile s-au încheiat. Poporul a votat. Iar această alegere trebuie respectată”, a adăugat Igor Dodon în mesaj.

