Doi pensionari au luat decizia de a vizita lumea. Câte țări au bifat în doi ani și cât i-a costat aventura

Doi pensionari americani au decis să iasă din zona de confort, au renunțat la locurile de muncă și au pornit în aventura vieții lor. Au luat decizia de a vizita lumea și au reușit să ajungă în 45 de țări.

Monica Brzoska și Jorell Conley, din Tennessee, au luat decizia de a explora lumea înainte de pensionare. Ei au renunțat la joburile de profesori, și-au vândut bunurile și au închiriat casa în care locuiau în America, iar în anul 2023 au cumpărat prima lor croazieră.

Doi pensionari au luat decizia de a vizita lumea

„Până când ne-am îmbarcat în martie 2023 în Miami, ne părăsisem locurile de muncă și vândusem aproape toate bunurile noastre”, a declarat femeia, pentru Daily Mail.

Monica și Jorell nu s-au oprit la prima croazieră, ei au continuat să rezerve mai multe călătorii până au ajuns să viziteze 45 de țări în doi ani.

„M-am simțit instantaneu liberă. Nu știam cât timp ne vor ajunge banii, dar am decis să profităm la maximum de fiecare minut”, a precizat Monica.

„Ne-am adaptat rapid la ritmul noii noastre vieți. Înainte, aveam întotdeauna planuri de lecții, gătit și curățenie, dar toate acestea au dispărut”, a adăugat femeia.

Au avut parte de un singur dezavantaj

Monica a vorbit despre beneficiile acestui stil de viață, însă cu toate acestea există și un minus: dorul mare de casă.

„Există provocări, desigur. Ne este dor de familiile noastre, dar știm că putem zbura acasă dacă există o urgență”, a mai femeia.

Monica Brzoska și Jorell Conley au rezervat inițial opt luni de croazieră pentru care au plătit 7.900 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro.

Restul cheltuielilor au reușit să le acopere din chiria pe care au încasat-o pentru casa cu trei dormitoare din America.

