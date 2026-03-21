Doliu în lumea filmului. Nicholas Brendon, actorul din „Buffy, vânătoarea de vampiri” a murit subit în somn la 54 de ani

Nicholas Brendon, cunoscut pentru rolul Xander din „Buffy, vânătoarea de vampiri”, a murit la 54 de ani, în somn, din cauze naturale. Actorul era apreciat de fani și colegi, iar vestea dispariției sale a stârnit emoție în lumea filmului.
Actorul Nicholas Brendon, cunoscut publicului pentru rolul lui Xander din serialul de succes „Buffy, vânătoarea de vampiri”, a murit la vârsta de 54 de ani. Familia sa a confirmat decesul printr-un comunicat, precizând că acesta s-a stins vineri „în somn, din cauze naturale”, scrie The Guadian.com.
„Majoritatea oamenilor îl cunosc pe Nicky pentru munca sa de actor și pentru personajele pe care le-a adus la viață de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky și-a descoperit pasiunea pentru pictură și artă. Lui Nicky îi plăcea să-și împărtășească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii și fanii. Era pasionat, sensibil și având o dorință nesfârșită de a crea. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înțeles că arta sa era una dintre cele mai pure reflectări ale personalității sale”, a transmis familia.
Nicholas Brendon a devenit celebru datorită rolului lui Xander, prietenul loial și sursa de umor din serialul „Buffy, vânătoarea de vampiri”. Pe lângă acest rol emblematic, Brendon a apărut în numeroase producții TV, printre care „Criminal Minds”, „Private Practice” și „Kitchen Confidential”, dar și în filme precum „Demon Island” și „Psycho Beach Party”.
Născut în 1971, în Los Angeles, actorul a mărturisit că actoria l-a ajutat să își gestioneze bâlbâiala, devenind ulterior purtător de cuvânt al Fundației Americane pentru Bâlbâială.
În ultimii ani, Brendon s-a confruntat cu probleme de sănătate. În 2023, el a anunțat că a fost diagnosticat cu o malformație cardiacă congenitală și că suferise un atac de cord. De asemenea, era afectat de sindromul cauda equina.
„Deși nu este un secret că Nicholas a avut dificultăți în trecut, el urma un tratament medicamentos pentru a-și gestiona diagnosticul și era optimist în privința viitorului în momentul decesului”, a transmis familia.
Actrița Alyson Hannigan, care a interpretat-o pe Willow Rosenberg, i-a adus un omagiu emoționant: „Dragul meu Nicky, îți mulțumesc pentru anii de râsete, iubire și Dodgers. Mă voi gândi la tine de fiecare dată când voi vedea un balansoar. Te iubesc. Odihnește-te în pace”
