Doliu în lumea filmului. Nicholas Brendon, actorul din „Buffy, vânătoarea de vampiri” a murit subit în somn la 54 de ani

Actorul Nicholas Brendon, cunoscut publicului pentru rolul lui Xander din serialul de succes „Buffy, vânătoarea de vampiri”, a murit la vârsta de 54 de ani. Familia sa a confirmat decesul printr-un comunicat, precizând că acesta s-a stins vineri „în somn, din cauze naturale”, scrie The Guadian.com.

„Majoritatea oamenilor îl cunosc pe Nicky pentru munca sa de actor și pentru personajele pe care le-a adus la viață de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky și-a descoperit pasiunea pentru pictură și artă. Lui Nicky îi plăcea să-și împărtășească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii și fanii. Era pasionat, sensibil și având o dorință nesfârșită de a crea. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înțeles că arta sa era una dintre cele mai pure reflectări ale personalității sale”, a transmis familia.

Nicholas Brendon a devenit celebru datorită rolului lui Xander, prietenul loial și sursa de umor din serialul „Buffy, vânătoarea de vampiri”. Pe lângă acest rol emblematic, Brendon a apărut în numeroase producții TV, printre care „Criminal Minds”, „Private Practice” și „Kitchen Confidential”, dar și în filme precum „Demon Island” și „Psycho Beach Party”.

O viață marcată de luptă și pasiune pentru artă

Născut în 1971, în Los Angeles, actorul a mărturisit că actoria l-a ajutat să își gestioneze bâlbâiala, devenind ulterior purtător de cuvânt al Fundației Americane pentru Bâlbâială.

În ultimii ani, Brendon s-a confruntat cu probleme de sănătate. În 2023, el a anunțat că a fost diagnosticat cu o malformație cardiacă congenitală și că suferise un atac de cord. De asemenea, era afectat de sindromul cauda equina.

„Deși nu este un secret că Nicholas a avut dificultăți în trecut, el urma un tratament medicamentos pentru a-și gestiona diagnosticul și era optimist în privința viitorului în momentul decesului”, a transmis familia.

Actrița Alyson Hannigan, care a interpretat-o pe Willow Rosenberg, i-a adus un omagiu emoționant: „Dragul meu Nicky, îți mulțumesc pentru anii de râsete, iubire și Dodgers. Mă voi gândi la tine de fiecare dată când voi vedea un balansoar. Te iubesc. Odihnește-te în pace”

