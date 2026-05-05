Încă un pas spre reluarea războiului în Orientul Mijlociu. Donald Trump evită să răspundă dacă armistițiul cu Iranul s-a încheiat: „Nu pot să vă spun”

Ciocnirile din ultimele zile din Strâmtoarea Ormuz au scos la iveală o prăpastie tot mai mare în viziunea de pace dintre Statele Unite și Iran. Donald Trump a ezitat să ofere un răspuns concret cu privire la armistițiul actual cu Teheranul.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ezitat să ofere un răspuns dacă armistițiul fragil dintre SUA și Iran este încă în vigoare. În cadrul unui interviu acordat luni jurnalistului Hugh Hewitt, liderul american a fost întrebat dacă perioada de încetare a focului „s-a încheiat”. În replică, Donald Trump a răspuns evaziv: „Nu pot să vă spun asta”.

Anterior, Trump a amenințat Iranul cu măsuri dure de retaliere în cazul unor atacuri asupra navelor americane în Strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic. Ulterior, acesta a declarat că războiul cu Iranul „este practic terminat” din punct de vedere militar.

Iranul a încălcat armistițiul de 10 ori

În cadrul unei conferințe de presă de marți, Dan Caine, șeful armatei americane, a declarat că Iranul a atacat Statele Unite de peste zece ori în timpul acestui armistițiu, care este în vigoare de aproximativ o lună. Iranul a tras asupra navelor comerciale din strâmtoare de nouă ori și a confiscat două nave container de la anunțarea celui mai recent armistițiu, a spus Caine.

Pe de altă parte, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a precizat marți presei că armistițiul cu Iranul rămâne momentan în vigoare. „În cele din urmă, acesta este un proiect separat și distinct. Și ne așteptam să existe o oarecare fluctuație la început, ceea ce sa și întâmplat”, a spus Hegseth.

În ultimele 24 de ore, situația din Strâmtoarea Ormuz a escaladat semnificativ în urma lansării operațiunii americane „Project Freedom”, menită să forțeze redeschiderea acestei rute comerciale. În acest context, Statele Unite au raportat distrugerea a șase bărci militare iraniene care hărțuiau navele comerciale. De cealaltă parte, Iranul a susținut că a lovit un distrugător american cu rachete, însă CENTCOM a negat orice avarie asupra navelor sale.

Mai mult, luni seara, sistemele de apărare ale Emiratelor Arabe Unite au interceptat mai multe drone și rachete balistice lansate din Iran, iar un terminal petrolier din Fujairah a fost vizat de atacuri.

