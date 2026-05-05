Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“

Secretarul American al Apărării, Pete Hegseth, a transmis, marți, în cadrul unei conferințe de la Pentagon, că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat.

El a reiterat că „Proiectul Libertate”, anunțat de Donald Trump pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz, este separat de operațiunea militară a Statelor Unite împotriva Iranului, cunoscută sub numele „Epic Fury”.

„Am spus că vom apăra și că vom apăra cu fermitate, și exact asta am făcut. Iranul știe acest lucru și, în cele din urmă, președintele va lua o decizie în cazul în care situația ar degenera într-o încălcare a armistițiului.” „Cu siguranță, vom îndemna Iranul să fie prudent în acțiunile pe care le întreprinde, pentru a menține situația sub acest prag”, a adăugat el. „În acest moment, armistițiul se menține cu siguranță, dar vom urmări situația foarte, foarte atent.”

Secretarul american al apărării a declarat reporterilor că operațiunea este „de natură defensivă, cu un obiectiv precis și de durată limitată”.

Forțele americane nu vor fi nevoite să intre în apele teritoriale sau în spațiul aerian al Iranului, deoarece SUA „nu caută conflictul”, a spus el.

„Dar nici Iranului nu i se poate permite să blocheze accesul țărilor nevinovate și al mărfurilor acestora pe o cale navigabilă internațională”, a adăugat Hegseth.

Oficialul american a confirmat că două nave comerciale americane au traversat deja Strâmtoarea Ormuz în timpul operațiunii și că „alte câteva sute” așteaptă rândul lor pentru a face această traversare.

„Știm că iranienii sunt puși într-o situație jenantă de acest fapt. Ei au afirmat că dețin controlul asupra strâmtorii. Nu este așa.”

Hegseth: O „cupolă” roșie, albă și albastră acoperă Strâmtoarea Ormuz

Șeful Pentagonului afirmă că SUA au creat o „cupolă puternică, roșie, albă și albastră” deasupra Strâmtorii Ormuz.

„Distrugătoarele americane se află la post, sprijinite de sute de avioane de vânătoare, elicoptere, drone și avioane de supraveghere, asigurând o supraveghere permanentă, 24 de ore din 24, pentru navele comerciale pașnice.”

El a continuat cu o serie de mesaje directe adresate Iranului, aliaților SUA din întreaga lume și trupelor americane:

Către Iran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber. Aceste ape internaționale aparțin tuturor națiunilor, nu Iranului, care nu are dreptul să perceapă taxe, să impună tarife sau să le controleze.”

Către aliații SUA: „Aceasta este o misiune temporară pentru noi. Așa cum am spus și înainte, lumea are nevoie de această cale navigabilă mult mai mult decât noi. Stabilizăm situația pentru ca navele să poată circula din nou, dar ne așteptăm ca lumea să preia inițiativa la momentul potrivit, iar în curând vă vom înapoia responsabilitatea.”

Pete Hegseth a mai declarat, marți, că blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne „în plin efect”, deoarece peste 34 de nave care au încercat să o încalce au fost împiedicate.

