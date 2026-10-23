Prima pagină » Știri externe » După „Golful Americii”, Trump a vrut să redenumească și Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump”. Șeful Google i-a spus un categoric „nu”: „De data aceasta nu o voi face. Oceanele sunt altceva”

După „Golful Americii”, Trump a vrut să redenumească și Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump”. Șeful Google i-a spus un categoric „nu”: „De data aceasta nu o voi face. Oceanele sunt altceva”

Comentatorii ruși par îngrijorați de schimbarea aparentă a opiniilor președintelui american Donald Trump / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump continuă să genereze controverse la nivel mondial, insistând să redenumească state, lacuri strâmtori sau chiar și Luna după bunul plac. De această dată, liderul de la Casa Albă susține că i-a cerut directorului Google să redenumească Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump” sau „Oceanul Americii”, dar propunerea a fost respinsă categoric. 

Președintele Donald Trump a dezvăluit că a încercat să convingă Google să schimbe denumirea Oceanului Atlantic, după ce gigantul tehnologic a acceptat anterior să afișeze pe Google Maps numele de Golful Americii în locul Golfului Mexicului pentru utilizatorii din Statele Unite.

Donald Trump | Foto – Mediafax

De această dată, însă, propunerea sa nu ar fi fost primită cu același entuziasm. Trump a povestit, în timpul unui miting desfășurat miercuri în Carolina de Sud, că l-a contactat personal pe Sundar Pichai, directorul general al Google, pentru a discuta posibilitatea redenumirii oceanului după numele său sau al Americii.

„Îmi plac doar două oceane: Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. Nu am de gând să pun numele Trump sau America pe niciun alt ocean în afară de acestea două. Așa că ne-am uitat serios la Oceanul Atlantic și am sunat la Google Maps, care s-au descurcat foarte bine cu lacul… Încă sunt agitați din cauza Golfului. I-am spus: «Sundar, mă gândesc la Oceanul Atlantic»”, a declarat Donald Trump.

Șeful Google nu a fost dispus să accepte o nouă schimbare de asemenea amploare, invocând faptul că oceanele se întind de-a lungul mai multor țări și nu pot fi tratate în același mod ca anumite zone geografice asupra cărora Statele Unite au adoptat propriile denumiri oficiale.

Șeful Google i-a spus „nu” lui Trump

Trump a reprodus în fața susținătorilor săi răspunsul pe care susține că l-ar fi primit de la Sundar Pichai.

„Nu, nu, nu. De data aceasta nu o voi face… Oceanele sunt altceva, domnule. Acestea acoperă… o mulțime de țări. Vă rog să nu ne cereți să facem asta”, ar fi spus directorul general al Google, a spus Trump.

După presupusul refuz, Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea abandona ideea, întrebându-și chiar susținătorii dacă ar trebui să renunțe.

„Așa că probabil voi renunța. Ar trebui să renunț?”, a spus Trump, înainte de a adăuga: „Cred că ar trebui să rămânem la Oceanul Atlantic.”

Sursa video – X/@EricLDaugh

De la Golful Mexicului la Oceanul Atlantic. Schimbările de nume cerute de Trump

Nu este prima dată când Donald Trump încearcă să modifice denumirile unor repere geografice importante.

La începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, liderul de la Casa Albă a semnat un ordin executiv prin care a stabilit utilizarea denumirii Golful Americii în locul Golfului Mexicului în documentele și sistemele oficiale americane.

Google a actualizat ulterior denumirea afișată pe Google Maps pentru utilizatorii din Statele Unite, o decizie care a provocat reacții critice din partea Mexicului.

Președintele american a continuat această politică și în august 2026, când a semnat un ordin executiv privind redenumirea Lacului Ontario în Lacul Americii, pe fondul tensiunilor comerciale dintre Washington și Ottawa.

Modificarea a atras nemulțumiri și în Canada, unde autoritățile au contestat demersul administrației americane.

Potrivit The Guardian, Google Maps afișează pentru utilizatorii americani noile denumiri, Golful Americii și Lacul Americii. De cealaltă parte, utilizatorii din Mexic și Canada continuă să vadă numele geografice originale. În anumite rezultate ale căutărilor sunt prezentate ambele variante.

Ambițiile lui Trump privind schimbarea denumirilor geografice nu s-au limitat însă la America de Nord.

În septembrie, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran, președintele american a sugerat că și Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, ar putea primi numele său.

„Ar trebui să schimbăm numele Strâmtorii Ormuz în STRÂMTOAREA TRUMP??? La fel ca America însăși, ar fi mai «fierbinte» ca niciodată!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
POLITICĂ Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”
11:26
Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”
NEWS ALERT Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
11:26
Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Cum să păstrezi căldura în casă iarna fără să crești factura la încălzire. Trucurile folosite în țările scandinave
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat

Cele mai noi

Trimite acest link pe