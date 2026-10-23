După „Golful Americii”, Trump a vrut să redenumească și Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump”. Șeful Google i-a spus un categoric „nu”: „De data aceasta nu o voi face. Oceanele sunt altceva”

Donald Trump continuă să genereze controverse la nivel mondial, insistând să redenumească state, lacuri strâmtori sau chiar și Luna după bunul plac. De această dată, liderul de la Casa Albă susține că i-a cerut directorului Google să redenumească Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump” sau „Oceanul Americii”, dar propunerea a fost respinsă categoric.

Președintele Donald Trump a dezvăluit că a încercat să convingă Google să schimbe denumirea Oceanului Atlantic, după ce gigantul tehnologic a acceptat anterior să afișeze pe Google Maps numele de Golful Americii în locul Golfului Mexicului pentru utilizatorii din Statele Unite.

De această dată, însă, propunerea sa nu ar fi fost primită cu același entuziasm. Trump a povestit, în timpul unui miting desfășurat miercuri în Carolina de Sud, că l-a contactat personal pe Sundar Pichai, directorul general al Google, pentru a discuta posibilitatea redenumirii oceanului după numele său sau al Americii.

„Îmi plac doar două oceane: Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. Nu am de gând să pun numele Trump sau America pe niciun alt ocean în afară de acestea două. Așa că ne-am uitat serios la Oceanul Atlantic și am sunat la Google Maps, care s-au descurcat foarte bine cu lacul… Încă sunt agitați din cauza Golfului. I-am spus: «Sundar, mă gândesc la Oceanul Atlantic»”, a declarat Donald Trump.

Șeful Google nu a fost dispus să accepte o nouă schimbare de asemenea amploare, invocând faptul că oceanele se întind de-a lungul mai multor țări și nu pot fi tratate în același mod ca anumite zone geografice asupra cărora Statele Unite au adoptat propriile denumiri oficiale.

Șeful Google i-a spus „nu” lui Trump

Trump a reprodus în fața susținătorilor săi răspunsul pe care susține că l-ar fi primit de la Sundar Pichai.

„Nu, nu, nu. De data aceasta nu o voi face… Oceanele sunt altceva, domnule. Acestea acoperă… o mulțime de țări. Vă rog să nu ne cereți să facem asta”, ar fi spus directorul general al Google, a spus Trump.

După presupusul refuz, Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea abandona ideea, întrebându-și chiar susținătorii dacă ar trebui să renunțe.

„Așa că probabil voi renunța. Ar trebui să renunț?”, a spus Trump, înainte de a adăuga: „Cred că ar trebui să rămânem la Oceanul Atlantic.”

Sursa video – X/@EricLDaugh

De la Golful Mexicului la Oceanul Atlantic. Schimbările de nume cerute de Trump

Nu este prima dată când Donald Trump încearcă să modifice denumirile unor repere geografice importante.

La începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, liderul de la Casa Albă a semnat un ordin executiv prin care a stabilit utilizarea denumirii Golful Americii în locul Golfului Mexicului în documentele și sistemele oficiale americane.

Google a actualizat ulterior denumirea afișată pe Google Maps pentru utilizatorii din Statele Unite, o decizie care a provocat reacții critice din partea Mexicului.

Președintele american a continuat această politică și în august 2026, când a semnat un ordin executiv privind redenumirea Lacului Ontario în Lacul Americii, pe fondul tensiunilor comerciale dintre Washington și Ottawa.

Modificarea a atras nemulțumiri și în Canada, unde autoritățile au contestat demersul administrației americane.

Potrivit The Guardian, Google Maps afișează pentru utilizatorii americani noile denumiri, Golful Americii și Lacul Americii. De cealaltă parte, utilizatorii din Mexic și Canada continuă să vadă numele geografice originale. În anumite rezultate ale căutărilor sunt prezentate ambele variante.

Ambițiile lui Trump privind schimbarea denumirilor geografice nu s-au limitat însă la America de Nord.

În septembrie, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran, președintele american a sugerat că și Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, ar putea primi numele său.

„Ar trebui să schimbăm numele Strâmtorii Ormuz în STRÂMTOAREA TRUMP??? La fel ca America însăși, ar fi mai «fierbinte» ca niciodată!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.