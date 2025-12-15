Donald Trump anunță că „lupta” pentru președinția FED devine acerbă. Cine sunt cei doi Kevin care aspiră la funcția de șef al Rezervei Federale a SUA

Donald Trump a anunțat că „lupta” pentru președinția Rezervei Federale a SUA s-a restrâns de la patru la doi finaliști, ambii purtând numele de Kevin. Kevin Warsh, fost guvernator al „Fed”, și Kevin Hassett sunt principalii candidați la momentul actual. Într-un interviu pentru Wall Street Journal, Trump a afirmat că Warsh este primul pe lista sa, dar „ambii Kevini sunt grozavi”.

Având în spate o experiență profesională prestigioasă, Kevin Hassett a ocupat diverse roluri importante la Casa Albă, în prezent fiind consilier economic al administrației Trump. Un prim avantaj față de contracandidatul său, Kevin Warsh, îl constituie apropierea sa față de familia prezidențială.

Ca fost guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh s-a remarcat în timpul crizei financiare din 2008, având o vastă agendă de contacte politice în lumea republicană. De asemenea, acesta a deținut funcția de reprezentant al „Fed” în cadrul conferințelor „Grupului celor 20”, în perioada 2006-2011.

După cele mai recente declarații Președintelui, piețele de predicții americane, precum Kalshi sau Polymarket, sugerează că fostul guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh, are o șansă de aproximativ 40% de a obține nominalizarea președintelui Trump la conducerea Rezervei Federale. Recent, Kalshi a estimat șansele la 41% pentru Warsh și 50% pentru Hassett, iar Polymarket la 40% pentru Warsh și 51% pentru Hassett.

Consultarea Președintelui, o cutumă „Fed” sau preferința lui Trump?

„Nu cred că (Rezerva Federală) ar trebui să facă exact ce spunem noi. Dar, cu siguranță, sunt o voce inteligentă și ar trebui să fiu ascultat”, a declarat Trump în interviul pentru Wall Street Journal.

De asemenea, într-un interviu difuzat ieri la emisiunea Face the Nation de pe CBS, Kevin Hassett a spus că Donald Trump are „opinii foarte puternice și bine argumentate”. Totodată, el a subliniat că instituția este independentă, iar rolul președintelui constă doar în promovarea consensului printre ceilalți membri ai Comitetului Federal pentru Piața Liberă, care decide nivelul ratelor dobânzii. Nominalizarea președintelui „Fed” va avea loc la începutul anului 2026, mandatul actualului președinte Jerome Powell urmând să expire în luna mai.

Totuși, Kevin Hassett nu pare să fie îngrijorat de scenariul în care ar pierde: „Aș fi bucuros să vorbesc cu președintele în fiecare zi, până când vom muri, pentru că este foarte distractiv să vorbim, chiar dacă aș fi președintele Fed sau chiar dacă nu aș fi președintele Fed.” Acesta a mai adăugat, în interviu, că speră ca Warsh „să discute și cu președintele” dacă acesta va fi nominalizat pentru conducerea Rezervei Federale.

