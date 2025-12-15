O fabrică din sudul Germaniei va produce drone pentru Ucraina. Ce modele vor fi realizate și cât vor costa

O companie ucraineană, din domeniul apărării, a încheiat un acord de 100 de milioane de euro cu o fabrică bavareză pentru a produce zeci de mii de drone în Germania, relatează Financial Times. Gama include atât drone de recunoaștere, cât și drone de atac.

Reprezentanții producătorului ucrainean de drone Frontline Robotics și ai companiei germane de apărare Quantum Systems au declarat la Forumul de Afaceri Germano-Ucrainean de la Berlin că producția se desfășoară în baza unor contracte încheiate cu Ministerul Apărării din Ucraina.

Matthias Lenz, directorul joint venture-ului Quantum Frontline Industries, a declarat că firma intenționează să producă zeci de mii de drone pe an.

Potrivit acestuia, gama de produse include drona Linsa, care s-a dovedit eficientă pe câmpul de luptă, drona de recunoaștere Zoom, precum și sistemul de mitraliere și lansatoare de grenade Buria, operat de la distanță.

Frontline Robotics, care a fost înființată la un an după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, și producătorul bavarez de drone de supraveghere Quantum Systems vor produce produce drone la o nouă fabrică din sudul Germaniei.

Ce se știe despre drone

Compania ucraineană Frontline a proiectat drona de recunoaștere Zoom, care este destinată să înlocuiască UAV-urile comerciale chinezești, relatează RBC-Ukraine.

Drona poate zbura la o altitudine de 200 de metri, cu o abatere maximă de 5 metri, chiar și la viteze ale vântului care depășesc 10 m/s. Are o autonomie de zbor de până la 40 de minute și o rază tactică de până la 15 kilometri.

În același timp, drona bombardier Linsa este echipată cu o cameră cu imagistică termică. Aceasta are o rază de acțiune de 10 kilometri și poate transporta muniții cu o greutate de până la două kilograme. Timpul de zbor, fără încărcătură, este de aproximativ 40 de minute, iar cu încărcătură este de 20-25 de minute.

Potrivit datelor FT, Frontline și Quantum vor să producă aproximativ 10.000 de drone anul viitor la o nouă fabrică în valoare de 40 de milioane de euro. Dronele produse inițial vor fi utilizate exclusiv de Ucraina.

După primele 10.000 de drone, cele două companii vor avea dreptul să vândă altor armate occidentale orice drone excedentare de care Kievul nu are nevoie.

Contractul va fi plătit de guvernul german, care anul acesta a devenit cel mai mare furnizor mondial de ajutor militar către Kiev în termeni nominali, după ce SUA și-au redus sprijinul.

Ucraina produce drone împreună cu partenerii săi

Recent, presa internațională scria că Marea Britanie va semna un acord cu Ucraina privind dezvoltarea și producția în comun de echipamente militare avansate. Acordul prevedea schimbul de tehnologie care va consolida securitatea națională a ambelor țări.

Anterior, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a declarat, de asemenea, că Ucraina, împreună cu Statele Unite, a început să producă drone interceptor capabile să contracareze UAV-urile de atac rusești.

În plus, Ucraina și Norvegia vor produce în comun drone dezvoltate la nivel național. Documentul relevant a fost semnat de miniștrii apărării din ambele țări.

În urmă cu câteva zile, jurnaliștii Economedia anunațau că firma românească BlueSpace Technology va produce drone interceptoare sub licență ucraineană și modele autonome kamikaze. Anunțul a fost făcut de CEO-ul companiei, Constantin Pintilie, la un eveniment organizat la una dintre facilitățile firmei. Dronele interceptoare sunt folosite pentru a elimina alte tipuri de drone, precum cele de atac sau supraveghere și recunoaștere.

