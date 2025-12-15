Prima pagină » Actualitate » În ziua adoptării moțiunii simple împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu, specialistul politic al ambasadei SUA la București iese în decor și postează un mesaj de susținere, împotriva uzanțelor diplomatice: „Fata asta are zvâc! Are o atitudine…”fuck off”! Așa milenali mai da!”

În ziua adoptării moțiunii simple împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu, specialistul politic al ambasadei SUA la București iese în decor și postează un mesaj de susținere, împotriva uzanțelor diplomatice: „Fata asta are zvâc! Are o atitudine…”fuck off”! Așa milenali mai da!”

15 dec. 2025, 19:36, Actualitate
În ziua adoptării moțiunii simple împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu, specialistul politic al ambasadei SUA la București iese în decor și postează un mesaj de susținere, împotriva uzanțelor diplomatice: „Fata asta are zvâc! Are o atitudine…”fuck off”! Așa milenali mai da!”

Anne Marie Blăjan, specialistul politic al ambasadei SUA la București, iese astăzi din rigoarea diplomatică și postează un mesaj puternic de susținere pentru ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, după ce moțiunea simplă împotriva acesteia a fost adoptată de Senat. În plus, funcționara Anne Marie Blăjan, angajat al Departamentului de Stat al SUA, împărtășește pe rețelele de socializare și mesajul președintelui USR, Dominic Fritz cu privire la Buzoianu.

Fata asta ( știu, politicos ar fi să îi zic doamna asta, dar vreau să subliniez tinerețea ei) are zvâc! Nu mă pronunț public asupra moțiunii și gesturilor politicienilor, dar remarc o altă femeie curajoasă ( unii ar zice e poate inconștientă) care zgâlțâie tare niște rețele. Are verb! Este hotărâtă și are o atitudine de…”fuck off”. Așa milenari mai da”, scrie Anne Marie Blăjan.

Reacția vine după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut în această după amiază de Senat cu 74 de voturi pentru și  43 împotrivă. Demersul politic intern a fost votat de PSD și AUR, în urma scandalului apei care a afectat peste 100.000 de români din mai multe județe.

Angajatul de aproape 11 ani al Departamentului de Stat al SUA, condus acum de republicanul Marco Rubio, lucrează la ambasada SUA la București de pe vremea democraților.

În ultimele luni, îndemnul diplomației SUA – sub mandat republican – a fost de prudență și neimplicare directă, frontală, în problemele politice sau dezbaterile interne ale statelor.

În trecut, potrivit CV-ului său de pe rețelele de socializare, Anne Marie Blăjan a lucrat la Curs de Guvernare, Digi 24, Hotnews și Realitatea Cațavencu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Moțiunea împotriva ministrului Mediului a trecut de votul senatorilor. Buzoianu: „Este o moțiune bambilici, cerută de PSD, executată de AUR și SOS”

George Simion cere demisia Guvernului. Care este motivul pentru care a tăcut aproape 2 minute, deși era la tribună

Recomandarea video

Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
19:11
🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
EXCLUSIV Ce droguri au găsit anchetatorii la traficantul-protestatar #rezist, care luptă pentru justiție independentă. Câte grame de cocaină și pastile ecstasy avea tânărul
19:10
Ce droguri au găsit anchetatorii la traficantul-protestatar #rezist, care luptă pentru justiție independentă. Câte grame de cocaină și pastile ecstasy avea tânărul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
19:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
EXTERNE Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner
19:01
Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner
FLASH NEWS Povestea eroului din Australia. Cine este migrantul sirian care a năvălit asupra unuia din atacatorii de la Bondi Beach și l-a dezarmat. „A fost ciuruit de gloanțe“
18:24
Povestea eroului din Australia. Cine este migrantul sirian care a năvălit asupra unuia din atacatorii de la Bondi Beach și l-a dezarmat. „A fost ciuruit de gloanțe“
EXCLUSIV Cine este controversatul om de afaceri chinez pentru care judecătorul Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a blocat în premieră percheziția DNA, în dosarul Coldea 2, așa cum dezvăluie Gândul. Jurnalistul Cătălin Tolontan scrie de 7 ani de dosarul „Shanghai”. Wang Yan, „un pericol pentru siguranța națională”
18:24
Cine este controversatul om de afaceri chinez pentru care judecătorul Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a blocat în premieră percheziția DNA, în dosarul Coldea 2, așa cum dezvăluie Gândul. Jurnalistul Cătălin Tolontan scrie de 7 ani de dosarul „Shanghai”. Wang Yan, „un pericol pentru siguranța națională”

Cele mai noi