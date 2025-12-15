🚨 Pace în Ucraina. Zelenski și emisarii lui Trump au început a doua rundă de negocieri la Berlin. Witkoff: „S-au făcut multe progrese”

12:54

Negocierile de la Berlin de duminică au fost cele mai detaliate de la începutul conflictului ruso-ucrainean, scrie Kyiv Post, citând un oficial occidental familiarizat cu situația.

Conform sursei, într-o singură încăpere au fost discutate „mecanismele de încetare a focului, garanțiile de securitate și stabilizarea economică”.

„Au fost negocieri epuizante de cinci ore, în timpul cărora nimeni nu a pretins că acele compromisuri nu vor duce la explozii politice”, citează publicația sursa sa.

Potrivit acesteia, Zelenski a propus garanțiile de securitate ca o condiție prealabilă pentru orice tranzacție finală, în timp ce SUA a sugerat o abordare pe mai multe etape pentru a conveni asupra garanțiilor într-o anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, la Kiev, o astfel de succesiune de acțiuni este privită cu prudență, notează Kyiv Post.