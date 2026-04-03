Donald Trump cere Congresului cel mai mare buget de apărare din istoria SUA

Donald Trump a cerut vineri Congresului american un buget record pentru apărare, de 1,5 trilioane de dolari, pentru anul 2027. Această cerere, dezvăluită vineri, reprezintă o creștere masivă de aproximativ 40% față de bugetul pe anul 2026. Dacă acest buget va fi aprobat, suma ar plasa cheltuielile militare ale SUA la cel mai înalt nivel din istoria modernă, scrie The New York Times.

Cererea depusă Congresului de administrația Trump va combina creșterea propusă cu un apel pentru reduceri a cheltuielilor non-militare de 73 de miliarde de dolari în numeroase agenții interne, inclusiv eliminarea unor programe climatice, de locuințe și de educație. Noul buget propus al Pentagonului ar adăuga trilioane de dolari la datoria federală în următorul deceniu, dacă parlamentarii americani decid să transpună doleanțele lui Donald Trump în lege.

„Nu este posibil pentru noi să ne ocupăm de creșe, Medicaid, Medicare, toate aceste lucruri individuale; ei pot face asta la nivel de stat”, a spus Donald Trump, adăugând că accentul trebuie să fie pus pe „protecția militară”.

Președintele american a îndemnat Congresul să aprobe cea mai mare parte a noilor fonduri pentru apărare, adică peste 1,1 trilioane de dolari, ca parte a activității anuale de finanțare a guvernului. Diferența de 350 de miliarde de dolari urmează să fie atribuită folosind aceeași tactică legislativă care le-a permis republicanilor să obțină reduceri de impozite în urmă cu un an.

Ce părere are Congresul despre cererile lui Trump

Democrații și republicanii și-au exprimat neliniștea față de aceste cheltuieli militare. Mai mult, aceștia sunt îngrijorați că administrația Trump nu i-a ținut la curent cu stadiul războiului din Iran, aflat acum în a cincea săptămână.

De la începutul războiului cu Iranul, Pentagonul a cerut Congresului peste 200 de miliarde de dolari pentru a finanța operațiunile militare. Această sumă este destinată în special pentru acoperirea costurilor de luptă, precum și pentru refacerea stocurilor de muniții și echipamente. Mai mulți experți estimează că războiul împotriva Iranului costă Statele Unite aproximativ 1 miliard de dolari pe zi. Mai mult, în prima săptămână a operațiunii, costurile au depășit 11,3 miliarde de dolari.

