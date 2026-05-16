Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari

Mihai Tănase
Keir Starmer - Foto: Facebook
Premierul britanic Keir Starmer urmează să aprobe o majorare de aproape 24 de miliarde de dolari pentru apărare, într-un moment tensionat pentru guvernul laburist, marcat de demisii, dispute interne și presiuni privind conducerea executivului.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer este pregătit să aprobe o majorare de 18 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproape 24 de miliarde de dolari, pentru cheltuielile de apărare ale Marii Britanii, potrivit Reuters.

Keir Starmer – Foto: Mediafax foto

Decizia vine într-un context politic extrem de dificil pentru liderul laburist, care încearcă să își consolideze poziția după o săptămână dominată de tensiuni interne, demisii și contestări privind viitorul conducerii guvernului.

Executivul de la Londra finalizează în prezent planul privind investițiile în domeniul apărării, urmând ca documentul să fie publicat în perioada următoare, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului pentru Reuters.

Potrivit oficialilor britanici, strategia va pune accent pe furnizarea rapidă de echipamente și tehnologii moderne pentru trupele aflate în prima linie, dar și pe stimularea economiei prin investiții în industria de apărare.

Londra caută soluții pentru finanțarea noilor cheltuieli militare

Aprobarea majorării bugetului pentru apărare ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, după luni întregi de întârzieri și dispute între guvern și Trezorerie privind costurile planului.

Deocamdată, autoritățile britanice nu au explicat clar cum va fi finanțată creșterea semnificativă a cheltuielilor militare. Totuși, o sursă anonimă citată de The Times a susținut că programul ar fi „pe deplin accesibil” din punct de vedere financiar, în ciuda îngrijorărilor exprimate în ultimele luni în interiorul guvernului.

Planul Regatului Unit de accelerare a investițiilor în apărare vin într-un context internațional tot mai tensionat, marcat de războiul din Ucraina, instabilitatea din Orientul Mijlociu și presiunile NATO privind majorarea bugetelor militare.

Starmer, sub presiune după revolta din Partidul Laburist

Liderul de la Downing Street traversează una dintre cele mai dificile perioade de la preluarea mandatului. Unul dintre principalii săi rivali politici din interiorul guvernului și-a anunțat recent demisia, acuzându-l de lipsă de viziune și de incapacitatea de a oferi o direcție clară executivului britanic.

În paralel, mai multe figuri influente din Partidul Laburist și-au intensificat mișcările politice în perspectiva unei eventuale lupte pentru conducerea formațiunii.

Vineri, laburiștii au acceptat ca primarul din Greater Manchester, Andy Burnham, să încerce revenirea în Parlament, un pas interpretat de presa britanică drept o posibilă pregătire pentru contestarea lui Starmer.

Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
WSJ: Cum au reușit SUA și China să evite explozia prețului petrolului după blocada Iranului din Strâmtoarea Ormuz
Rusia caută „carne nouă de tun". Putin simplifică „total" acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii unei regiuni aparținând Republicii Moldova
Ministrul Securității Naționale din Israel, Ben Gvir: „Am avut mulți inamici – romanii, naziștii, Hamas și Iran. Toți au încercat să ne distrugă"
Liban și Israel au anunțat prelungirea armistițiului cu încă 45 de zile
Valentin Stan: James Comey, fostul șef al FBI, a încărcat o fotografie criptică pe rețelele de socializare care îndemna la asasinarea lui Trump
De ce este întuneric noaptea, cu toate că în Univers „ard" miliarde de stele. Explicația tulburătoare a unui fizician genial
Amendă de 3.300 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Mulți nici nu știu că este greșit
Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska au semnat un memorandum prin care universitățile românești se angajează să studieze istoria, limba, cultura Ucrainei"
Meteorologii EaseWeather anunță prima zi de caniculă în România. Pe ce dată vin căldurile extreme în București
16 Mai, calendarul zilei: Megan Fox împlinește 40 de ani, Pierce Brosnan 73. Danny Trejo împlinește 82

