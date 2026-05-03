Trump a distribuit o imagine generată cu AI în care se relaxează cu membrii Cabinetului în bazinul Memorialului Lincoln

Vineri seara, președintele Donald Trump a distribuit o imagine bizară generată cu AI pe Truth Social.

În imagine, președintele american, în vârstă de 79 de ani, se relaxează nu într-o piscină oarecare.

Cine sunt personajele din imaginea generată cu AI?

Ci chiar în bazinul Memorialului Abraham Lincoln, unde scăldatul este interzis. Trump este la bustul gol, îmbrăcat în slip albastru.

În stânga liderului de la Casa Albă apare JD Vance, vicepreședintele ân vârstă de 41 de ani. La mijloc este Marco Rubio, secretarul de Stat în vârstă de 54 de ani.

În dreapta este secretarul de Interne Doug Burgum, în vârstă de 69 de ani. Iar lângă el este o femeie neidentificată în bikini în carouri albe și albastre, cu ochelari de soare.

După forma alungită a nasului, zâmbetul inconfundabil și culoarea părului, ar putea fi Melania Trump, prima doamnă a SUA în vârstă de 56 de ani.

Trump se joacă cu inteligența artificială

Nu este prima oară când președintele american stârnește controverse pe social media cu o imagine generată cu AI.

Anterior, a distribuit o imagine cu el în postura de Mesia. Imaginea i-a inflamat pe internauții creștini, inclusiv pe fostul vicepreședinte american, republicanul Mike Pence.

Bazinul Memorialului Lincoln atrage 24 de milioane de vizitatori anual și a fost construit de Henry Bacon, între anii 1922 și 1923.

