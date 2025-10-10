Prima pagină » Știri externe » Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția

🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția

10 oct. 2025, 12:02, Știri externe
Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
12:09

Maria Corina Machado câștigă Premiul Nobel pentru Pace

Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, este câștigătoarea din acest an a prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace, pentru eforturile sale neobosite de a opri violențele într-o țară marcată de opresiune politică, instabilitate economică și profunde probleme sociale.

Președintele american Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, deși a făcut din acesta un obiectiv al administrației sale, de la întoarcerea sa în funcție la începutul anului.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Revenirea lui Trump la Casa Albă a produs emulație în rândul masei conservatoare și panică în rândul lumii liberale. Însă un lucru este cert legat de al doilea său mandat ca președinte până acum.

Donald Trump s-a erijat într-un mediator global, dorind să încheie conflicte armate majore. În acest sens, s-a lăudat încă din campania electorală că poate încheia războiul din Ucraina în două zile. Nu a fost așa.

Pe parcurs, Trump a realizat complexitatea războiului ruso-ucrainean și dificultatea de a găsi un canal de negociere prin care să aducă părțile beligerante la aceeași masă.

În schimb, președintele american s-a concentrat pe un alt conflict, cel din Orientul Mijlociu, între Israel și Hamas. Iar de această dată, a avut succes. Parțial.

Delegațiile israeliene și palestiniene au semnat un armistițiu pentru încetarea ostilităților, după negocieri indirecte în Egipt. Dacă oricare dintre părți nu respectă acordul temporar și discuțiile se blochează, atunci ostilitățile se vor relua.

„Am încheiat șase războaie într-un singur an”, se lăuda Trump în presa americană.

A doua zi, Casa Albă a rectificat și a dus cifra la șapte. Șase conflicte au fost rezolvate de Trump în al doilea mandat iar unul în primul.

Conflictele soluționate de Trump

Administrația Trump a publicat o listă cu războaiele mediate de președintele Donald Trump. Astfel, liderul de la Casa Albă a fost prezent la discuțiile din 2023 dintre Armenia și Azerbaidjan pe tema sângerosului război purtat pentru Nagorno-Karabakh. Implicarea sa a dus la încheierea unui conflict care mocnea de decenii și a oprit escaladarea violențelor.

Trump s-a implicat în medierea conflictului dintre Cambodgia și Thailanda, după ce violențele dintre cele 2 națiuni asiatice au izbucnit la graniță în luna iulie. Și în acest caz, discuțiile au fost un succes și s-au finalizat cu un acord în luna august.

Președintele american s-a implicat și în conflictul dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, după ce prima și-a trimis armata să sprijine rebelii care luptau cu armata congoleză în estul țării. În acest caz, Trump se laudă că a încheiat unul dintre cele mai groaznice războaie pe care omenirea le-a văzut.

Războiul de 12 zile dintre Iran și Israel a fost încheiat tot de Trump. Deși a manifestat mereu aversitate față de oficialii din Teheran și chiar a ordonat asasinarea unui general de top iranian la finalul primului mandat, Donald Trump a reușit cumva să convingă părțile beligerante să renunțe la luptă.

Al cincilea conflict rezolvat a fost cel dintre Iran și Pakistan, care împart animozități asupra regiunii Kashmir. În timp ce unii susțin că Trump nu avea cum să încheie acest conflict, a reușit să aducă atât India cât și Iranul la masa negocierilor. Luptele dintre cele două părți s-au finalizat cu un acord.

Trump oprește războaiele din fașă, dar nu poate garanta pentru o pace durabilă

Trump a fost implicat inclusiv în disputa dintre Egipt și Ethiopia, pe tema barajului construit de etiopieni pe râul Nil. Și în acest caz, președintele american își arogă meritul că a oprit un război înainte să înceapă.

Ultimul conflict rezolvat de Trump este cel dintre Serbia și Kosovo. Deși luptele erup sporadic, liderul de la Casa Albă i-a convins pe conducătorii celor două națiuni să nu dea curs luptelor interetnice și să se dezvolte economic în bună vecinătate.

Toate conflictele soluționate de Trump sunt în zone sensibile, unde violența poate izbucni oricând, deoarece niciuna dintre națiunile care au semnat acorduri nu au ajuns la un consens pe termen lung, având în spate un bagaj important de confruntări armate.

Citește și

EXTERNE Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
11:47
Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
ACTUALITATE Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace
10:58
Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace
ACTUALITATE Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”
10:43
Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”
EXTERNE Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
10:06
Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
ANALIZA de 10 Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
10:00
Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
EXTERNE SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
09:24
SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Prima reacție a lui Leonard Doroftei, după tragedia care a lovit lumea boxului: „A plecat prea devreme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Dragnea lansează un scenariu apocaliptic: România, acaparată și aruncată în război
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face să zâmbească după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu Ahmed după date-ul cu Veronica? Toată lumea a observat același lucru la concurentul din Casa Iubirii. A RECUNOSCUT și el "Sunt așa supărat". A încercat să ASCUNDĂ, dar n-a reușit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
O teorie a conspirației spune că toate instrumentele muzicale sunt acordate greșit
ACTUALITATE Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
12:08
Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
COMUNICAT Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
11:59
Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
ACTUALITATE Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
11:47
Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
ACTUALITATE Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
11:32
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
SPORT Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”
11:30
Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
11:30
Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
Sari la bara de unelte