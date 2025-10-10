12:09 Maria Corina Machado câștigă Premiul Nobel pentru Pace Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, este câștigătoarea din acest an a prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace, pentru eforturile sale neobosite de a opri violențele într-o țară marcată de opresiune politică, instabilitate economică și profunde probleme sociale.

Președintele american Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, deși a făcut din acesta un obiectiv al administrației sale, de la întoarcerea sa în funcție la începutul anului.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Revenirea lui Trump la Casa Albă a produs emulație în rândul masei conservatoare și panică în rândul lumii liberale. Însă un lucru este cert legat de al doilea său mandat ca președinte până acum.

Donald Trump s-a erijat într-un mediator global, dorind să încheie conflicte armate majore. În acest sens, s-a lăudat încă din campania electorală că poate încheia războiul din Ucraina în două zile. Nu a fost așa.

Pe parcurs, Trump a realizat complexitatea războiului ruso-ucrainean și dificultatea de a găsi un canal de negociere prin care să aducă părțile beligerante la aceeași masă.

În schimb, președintele american s-a concentrat pe un alt conflict, cel din Orientul Mijlociu, între Israel și Hamas. Iar de această dată, a avut succes. Parțial.

Delegațiile israeliene și palestiniene au semnat un armistițiu pentru încetarea ostilităților, după negocieri indirecte în Egipt. Dacă oricare dintre părți nu respectă acordul temporar și discuțiile se blochează, atunci ostilitățile se vor relua.

„Am încheiat șase războaie într-un singur an”, se lăuda Trump în presa americană.

A doua zi, Casa Albă a rectificat și a dus cifra la șapte. Șase conflicte au fost rezolvate de Trump în al doilea mandat iar unul în primul.

Conflictele soluționate de Trump

Administrația Trump a publicat o listă cu războaiele mediate de președintele Donald Trump. Astfel, liderul de la Casa Albă a fost prezent la discuțiile din 2023 dintre Armenia și Azerbaidjan pe tema sângerosului război purtat pentru Nagorno-Karabakh. Implicarea sa a dus la încheierea unui conflict care mocnea de decenii și a oprit escaladarea violențelor.

Trump s-a implicat în medierea conflictului dintre Cambodgia și Thailanda, după ce violențele dintre cele 2 națiuni asiatice au izbucnit la graniță în luna iulie. Și în acest caz, discuțiile au fost un succes și s-au finalizat cu un acord în luna august.

Președintele american s-a implicat și în conflictul dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, după ce prima și-a trimis armata să sprijine rebelii care luptau cu armata congoleză în estul țării. În acest caz, Trump se laudă că a încheiat unul dintre cele mai groaznice războaie pe care omenirea le-a văzut.

Războiul de 12 zile dintre Iran și Israel a fost încheiat tot de Trump. Deși a manifestat mereu aversitate față de oficialii din Teheran și chiar a ordonat asasinarea unui general de top iranian la finalul primului mandat, Donald Trump a reușit cumva să convingă părțile beligerante să renunțe la luptă.

Al cincilea conflict rezolvat a fost cel dintre Iran și Pakistan, care împart animozități asupra regiunii Kashmir. În timp ce unii susțin că Trump nu avea cum să încheie acest conflict, a reușit să aducă atât India cât și Iranul la masa negocierilor. Luptele dintre cele două părți s-au finalizat cu un acord.

Trump oprește războaiele din fașă, dar nu poate garanta pentru o pace durabilă

Trump a fost implicat inclusiv în disputa dintre Egipt și Ethiopia, pe tema barajului construit de etiopieni pe râul Nil. Și în acest caz, președintele american își arogă meritul că a oprit un război înainte să înceapă.

Ultimul conflict rezolvat de Trump este cel dintre Serbia și Kosovo. Deși luptele erup sporadic, liderul de la Casa Albă i-a convins pe conducătorii celor două națiuni să nu dea curs luptelor interetnice și să se dezvolte economic în bună vecinătate.

Toate conflictele soluționate de Trump sunt în zone sensibile, unde violența poate izbucni oricând, deoarece niciuna dintre națiunile care au semnat acorduri nu au ajuns la un consens pe termen lung, având în spate un bagaj important de confruntări armate.