Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai mare blocaj guvernamental din istoria SUA

Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai mare blocaj guvernamental din istoria SUA

13 nov. 2025, 08:28, Știri externe

Președintele Statelor Unite a semnat miercuri un pachet de finanțare care permite redeschiderea guvernului federal. Astfel, Donald Trump a pus capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA-  43 de zile.

Acordul, aprobat în Camera Reprezentanților cu 222 de voturi pentru și 209 de voturi împotrivă, a fost rezultatul unui compromis politic  între republicani și un grup de democrați moderați din Senat.

Blocajul guvernamental din Statele Unite a început pe 1 octombrie, atunci când democrații și republicanii nu s-au înțeles asupra bugetului federal, în special pe subvențiile pentru asigurări de sănătate. Acest blocaj a fost cel mai lung din istoria Statelor Unite și l-a depășit pe cel anterior din 2019, care a durat 35 de zile.

Pachetul de finanțare permite reluarea activităților instituțiilor federale, plata salariilor angajaților și a programelor sociale majore. Donald Trump a prezentat semnarea legii drept o victorie politică împotriva democraților, pe care i-a acuzat de șantaj politic, în timp ce mulți congresmeni democrați au criticat lipsa unei soluții pentru menținerea Obamacare, care expiră în luna decembrie.

„[Democrații] Au privat peste 1 milion de funcționari publici de salariile lor și au tăiat beneficiile alimentare pentru milioane și milioane de americani aflați în nevoie. Au făcut ca zeci de mii de contractori federali și întreprinderi mici să rămână fără plată. Iar efectul total al pagubelor pe care le-au cauzat acțiunile lor va dura săptămâni și probabil luni pentru a fi calculat cu exactitate, inclusiv daunele grave pe care le-au provocat economiei noastre, oamenilor și familiilor”, a spus Donald Trump înainte de semnarea actului.

Reluarea activităților guvernului Statelor Unite lasă Congresului doar patru săptămâni la dispoziție pentru a negocia extinderea subvențiilor Obamacare și alte termene legislative importante, precum proiectul de lege agricol și creditele energetice.

„Această luptă nu s-a încheiat. Abia începem. Zeci de milioane de americani riscă să nu își poată permite să meargă la medic atunci când au nevoie”, a declarat înainte de vot Hakeem Jeffries, democrat în Camera Reprezentanților.

Marea majoritate a democraților din Congres au protestat împotriva proiectului de lege din cauza îngrijorărilor că primele de asistență medicală pentru americani vor crește vertiginos fără subvenții.

