Donald Trump semnează Legea „Lapte integral pentru copii sănătoși”. Ce a discutat cu copiii în Biroul Oval și cu laptele pe masă

Președintele Donald Trump a semnat astăzi Legea numită „Lapte integral pentru copii sănătoși”, care permite copiilor americani să servească din nou lapte integral în cantinele din școli.

Legislația va permite și părinților să solicite un înlocuitor de lapte pentru copiii cu intoleranță la lactate, potrivit AP.

„Le permitem părinților să aleagă ce este mai bine pentru copilul lor”, a declarat Donald Trump care a discutat cu părinții, copii, fermierii și profesorii la Casa Albă, cu laptele sănătos pe biroul său.

Trump l-a criticat pe predecesorii săi, fostul președintele Barack Obama și fostul președinte Joe Biden (considerat și de această dată drept „cel mai prost președinte american din istorie”) pentru introducerea lactatelor cu grăsimi saturate în alimentația elevilor.

Cantinele școlare vor pune la dispoziție elevilor lapte cu grăsimi de 2%.

„Chiar dacă ești democrat sau republican, laptele este un lucru măreț”, a spus Trump.

AP scrie că măsură implementată de Trump și de secretarul Sănătții Robert F. Kennedy jr. va avea impact asupra a 30 de milioane de elevi înscriși în Programul Național de Prânz Școlar.

Departamentul Agriculturii din SUA a postat și o fotografie cu liderul de la Casa Albă după ce a băut lapte, însoțit de mesajul:

„Mustața de lapte a revenit. Beți tot laptele”.

