Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO

14 ian. 2026, 15:34, Știri externe
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, Lars Løkke și Vivian Motzfeldt, au programată o întâlnire importantă astăzi, în Washington, cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat, Marco Rubio. Reuniunea va avea loc în clădirea Eisenhower din apropiere , care găzduiește birourile ceremoniale ale lui Vance, a relatat presa daneză.

Reuniunea are loc pe fondul presiunilor intense exercitate de președintele Donald Trump pentru a obține controlul asupra insulei arctice, acesta afirmând recent că SUA vor acționa în Groenlanda „fie că le place sau nu” danezilor și groenlandezilor. Trump a declarat că Groenlanda este vitală pentru proiectul american „Golden Dome”, iar NATO ar trebui să faciliteze preluarea insulei pentru a preveni influența Rusiei sau a Chinei.

Clădirea Eisenhower de lângă Casa Albă, unde va avea loc întâlnirea între oficialii americani și cei din Danemarca și Groenlanda

Cu ce propuneri merg miniștrii danez și groenlandez la Washington

Analiștii sugerează că delegația daneză va încerca să ofere o cale diplomatică sau un acord de securitate extins care să satisfacă cerințele SUA fără a ceda suveranitatea insulei. Întâlnirea este considerată o „criză geopolitică” majoră pentru Danemarca,  în timp ce oficialii europeni vor să evite un moment de umilire publică similar celor experimentate de alți lideri străini în discuțiile cu administrația Trump.

„Două sănii cu câini ale Danemarcei nu o să facă diferența în fața rușilor”

NATO ar trebui să deschidă calea pentru încercarea SUA de a prelua Groenlanda, scrie președintele american Donald Trump pe contul său de socializare Truth SocialÎn noua declarație a lui Donald Trump, președintele american îi transmite în special lui Mark Rutte, secretarul NATO, că Danemarca ar trebui să scoată chinezii și rușii de pe insulă.

„NATO: Spuneți Danemarcei să-i scoată de aici, ACUM! Două sănii trase de câini nu sunt suficiente! Doar SUA pot face asta!!!”, scrie președintele american. Alături de acest text, Donald Trump a distribuit și un articol în care se menționează interesul Chinei și Rusiei față de Arctica.

Poziția Rusiei în problema Groenlandei: Trebuie să evităm escaladarea

Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a răspuns declarațiilor lui Donald Trump cu privire la intențiile rusești în Groenlanda printr-un comentariu trimis postului TV 2. Ambasadorul neagă că Rusia are planuri agresive pentru vecinii săi arctici:

„Trebuie evitată escaladarea în Arctica. Este necesară restabilirea unei ample cooperări internaționale în Arctica, care poate asigura securitatea într-un mod mai fiabil și mai ieftin decât dorința nestăvilită a țărilor NATO de a militariza regiunea”, spune Barbin.

Ultimatumul lui Trump crește presiunea înaintea întâlnirii. Ar putea fi o tactică

„Groenlanda este în mâinile Statelor Unite. Orice altceva este inacceptabil”, a spus Donald Trump pe Truth Social.

Aceste cuvinte ale lui Trump pun o presiune suplimentară masivă pe umerii lui Løkke și Motzfeldt puțin timp înainte de întâlnirea fatidică de la Washington. Procedând astfel, Trump trasează o linie roșie absolută, complet incompatibilă cu opiniile danezo-groenlandeze.

Dar, având în vedere istoricul lui Trump, ar putea face parte și din tactica sa preferată de negociere, anume să amenințe și să emită ultimatumuri pentru a determina o altă parte să-l contracareze de teama scenariului de groază și apoi, în cele din urmă, să obțină o înțelegere favorabilă pentru Statele Unite.

Am mai văzut acest scenariu în cazul războiului tarifar al lui Trump, unde termenul TACO – Trump Always Chickens Out  – s-a răspândit pe Wall Street. De exemplu, Trump a amenințat China cu tarife vamale de 145%, pe care ulterior le-a redus la 30%.  La vremea respectivă, Trump însuși și-a explicat tacticile de negociere:

