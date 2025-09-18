Donald Trump și regele Charles al III-lea, puși pe GLUME la banchetul regal de la Windsor: „Probabil e ultima mea vizită în Marea Britanie. Sper asta”

Donald Trump și soția sa, Melania, au fost onorați miercuri seara cu un banchet de stat organizat de regele Charles al III-lea și regina Camilla la castelul Windsor. În discursul său, președintele SUA a păstrat un ton sobru, dar a stârnit râsete în sală cu o glumă despre vizitele sale în Marea Britanie. Și regele Charles a făcut aluzii amuzante, evocând o întâlnire cu Richard Nixon și terenurile de golf.
În cadrul banchetului fastuos de la Windsor, Donald Trump a amintit că aceasta este a doua vizită de stat pe care o face în Marea Britanie, după cea din mandatul său anterior, la invitația reginei Elisabeta a II-a.
„Aceasta este a doua vizită de stat pe care o fac (în Regatul Unit), ceea ce reprezintă, în sine, o premieră. Probabil că e și ultima oară. Chiar sper asta”, a spus Trump, provocând râsete în rândul invitaților.
El a subliniat că evenimentul reprezintă „o mare onoare” și a elogiat istoria Marii Britanii: „Marea Britanie l-a învins pe Napoleon, a pus capăt sclaviei, a dat omenirii mari nume ale ştiinţei şi culturii, a creat revoluţia industrială, a învins nazismul”.
Trump a încheiat discursul cu un toast pentru „relația specială” dintre cele două țări și pentru „un rege foarte special și regina Camilla”.
Suveranul britanic a răspuns într-o notă umoristică, evocând o vizită la Casa Albă din anii 1970, pe vremea președintelui Richard Nixon. Atunci, presa specula că prințul Charles ar putea avea o relație cu una dintre fiicele liderului american.
„Dacă presa ar fi reușit, atunci, în ani 1970, în încercarea de a întări și mai mult relația noastră specială, probabil că m-aș fi însurat cu cineva din familia Nixon”, a glumit regele Charles.
Totodată, monarhul a făcut o aluzie amicală la terenurile de golf, subliniind calitatea solului britanic pentru acest sport preferat de Donald Trump.
Pe lângă schimbul de glume, regele Charles a vorbit despre legăturile culturale și istorice dintre Regatul Unit și Statele Unite, amintind că cele două țări se apropie de aniversarea a 250 de ani de la independența americană.
„Oceanul ne desparte, dar avem o relaţie mai specială ca oricând”, a spus suveranul.
„De la York la New York, suntem uniţi de o limbă comună şi o moştenire culturală comună. Regatul Unit a fost partenerul dumneavoastră în primul dumneavoastră mandat.
Naţiunile noastre au pus bazele industriei nucleare şi împreună am construit internetul, pe care se bazează industria şi apărarea noastră”, a adăugat regele Charles, înainte de a ridica un toast pentru președintele Trump și pentru SUA.