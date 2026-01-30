Prima pagină » Știri externe » Donald Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței de cabinet. „Nu am dormit. Voiam să ies naibii de aici”

Donald Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței de cabinet. „Nu am dormit. Voiam să ies naibii de aici”

30 ian. 2026, 09:07, Știri externe
Donald Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței de cabinet. „Nu am dormit. Voiam să ies naibii de aici”

Președintele american Donald Trump, ironizat din nou pentru faptul că a ațipit în timpul unei ședințe de cabinet, a spus că a închis ochii pentru că era plictisit, nu pentru că dormea. Situația a readus în prim-plan discuții cu privire la starea de sănătate și la nivelul de energie al președintelui american, transmite Reuters.

Donald Trump a vorbit despre momentul în care a fost surprins cu ochii închiși în timpul unei ședințe de cabinet din decembrie. Liderul de la Casa Albă a transmis că nu dormea la acel moment, ci că era plictisit. „Unii oameni au spus, a închis ochii. Uite, devenise destul de plictisitor”, le-a spus președintele oficialilor care râdeau în sala cabinetului de la Casa Albă.

„Nu am dormit. Pur și simplu i-am închis pentru că voiam să ies naibii de aici. „Nu am dormit, apropo. Nu dorm prea mult”, a adăugat Donald Trump. 

Președintele SUA a vorbit despre această situație în cadrul unei ședințe de cabinet televizată, de 81 de minute, care s-a desfășurat într-un format mai scurt față de cel obișnuit. În vârstă de 79 de ani, Trump a încercat să respingă speculațiile despre vitalitatea sa. Acesta și-a lăudat capacitatea cognitivă în fața reporterilor, le-a ordonat consilierilor să dezvăluie mai multe întâlniri de pe agenda sa și, ocazional, a flirtat cu ideea unei candidaturi pentru un al treilea mandat, în ciuda limitei constituționale.

Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace

Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace

Donald Trump este mult mai activ mediatic decât predecesorul său, Joe Biden, dar se află în centrul unor întrebări cu privire la sănătatea sa. Hematoamele care i-au apărut de mai multe ori pe mâna dreaptă au ridicat semne de întrebare, însă președintele american a declarat într-un interviu pentru The Wall Street Journal că acestea apar din cauza faptului că ia o doză zilnică de aspirină de 325 de miligrame.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Când ajunge Putin la fundul sacului? Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt în scădere, „mașina de război” înghite din ce în ce mai mulți bani. „Cheltuielile militare, prioritate absolută”
10:00
Când ajunge Putin la fundul sacului? Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt în scădere, „mașina de război” înghite din ce în ce mai mulți bani. „Cheltuielile militare, prioritate absolută”
EXTERNE Compromis politic în SUA. Democrații și administrația Trump au ajuns la un acord pentru a evita shutdown-ul guvernamental parțial
09:52
Compromis politic în SUA. Democrații și administrația Trump au ajuns la un acord pentru a evita shutdown-ul guvernamental parțial
CONTROVERSĂ O femeie s-a ales cu o amendă colosală pentru că a uitat să plătească un produs dintr-un supermarket: „Cel mai scump croissant din istorie”
09:40
O femeie s-a ales cu o amendă colosală pentru că a uitat să plătească un produs dintr-un supermarket: „Cel mai scump croissant din istorie”
CONTROVERSĂ Un Vest fără America? Implozia NATO post-1945 pare iminentă. „Ruptura dintre SUA și Europa trebuie să producă un nou acord de securitate pentru Occidentul democratic”
09:00
Un Vest fără America? Implozia NATO post-1945 pare iminentă. „Ruptura dintre SUA și Europa trebuie să producă un nou acord de securitate pentru Occidentul democratic”
EXTERNE Trump escaladează conflictul cu Canada. Casa Albă vrea să retragă certificarea aeronavelor canadiene și anunță tarife noi de 50%
08:40
Trump escaladează conflictul cu Canada. Casa Albă vrea să retragă certificarea aeronavelor canadiene și anunță tarife noi de 50%
EXTERNE Donald Trump avertizează Londra: este „foarte periculos” ca Marea Britanie să facă afaceri cu China
08:21
Donald Trump avertizează Londra: este „foarte periculos” ca Marea Britanie să facă afaceri cu China
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Cancan.ro
Milionarul din România care s-a declarat 'sărac' în instanță ca să scape de pensia alimentară. Judecătorii i-au descoperit averea uriașă!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nimeni nu a vrut acest Audi A6, condus de Klaus Iohannis când era primar. Acum e scos la licitație cu 3.500 euro
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce este „moartă” Marea Moartă?
ACTUALITATE Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”
11:00
Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”
Gândul de Vreme Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte”
10:46
Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte”
STATISTICĂ Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%
10:32
Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%
ECONOMIE Compania bistrițeană BETAK face concedieri masive. Peste jumătate dintre angajați își pierd locurile de muncă
10:31
Compania bistrițeană BETAK face concedieri masive. Peste jumătate dintre angajați își pierd locurile de muncă
VIDEO Ion Cristoiu: „Nu-ți interzice nimeni să faci afaceri cu India sau China”
10:30
Ion Cristoiu: „Nu-ți interzice nimeni să faci afaceri cu India sau China”
CASA TA Obiectul banal pe care îl aruncăm fără să ne gândim, dar face minuni în bucătărie. Pune-l în frigider și scapă de mirosuri
10:22
Obiectul banal pe care îl aruncăm fără să ne gândim, dar face minuni în bucătărie. Pune-l în frigider și scapă de mirosuri

Cele mai noi

Trimite acest link pe