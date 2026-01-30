Donald Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței de cabinet. „Nu am dormit. Voiam să ies naibii de aici”

Președintele american Donald Trump, ironizat din nou pentru faptul că a ațipit în timpul unei ședințe de cabinet, a spus că a închis ochii pentru că era plictisit, nu pentru că dormea. Situația a readus în prim-plan discuții cu privire la starea de sănătate și la nivelul de energie al președintelui american, transmite Reuters.

Donald Trump a vorbit despre momentul în care a fost surprins cu ochii închiși în timpul unei ședințe de cabinet din decembrie. Liderul de la Casa Albă a transmis că nu dormea la acel moment, ci că era plictisit. „Unii oameni au spus, a închis ochii. Uite, devenise destul de plictisitor”, le-a spus președintele oficialilor care râdeau în sala cabinetului de la Casa Albă.

„Nu am dormit. Pur și simplu i-am închis pentru că voiam să ies naibii de aici. „Nu am dormit, apropo. Nu dorm prea mult”, a adăugat Donald Trump.

Președintele SUA a vorbit despre această situație în cadrul unei ședințe de cabinet televizată, de 81 de minute, care s-a desfășurat într-un format mai scurt față de cel obișnuit. În vârstă de 79 de ani, Trump a încercat să respingă speculațiile despre vitalitatea sa. Acesta și-a lăudat capacitatea cognitivă în fața reporterilor, le-a ordonat consilierilor să dezvăluie mai multe întâlniri de pe agenda sa și, ocazional, a flirtat cu ideea unei candidaturi pentru un al treilea mandat, în ciuda limitei constituționale.

Donald Trump este mult mai activ mediatic decât predecesorul său, Joe Biden, dar se află în centrul unor întrebări cu privire la sănătatea sa. Hematoamele care i-au apărut de mai multe ori pe mâna dreaptă au ridicat semne de întrebare, însă președintele american a declarat într-un interviu pentru The Wall Street Journal că acestea apar din cauza faptului că ia o doză zilnică de aspirină de 325 de miligrame.

