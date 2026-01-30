Trump escaladează conflictul cu Canada. Casa Albă vrea să retragă certificarea aeronavelor canadiene și anunță tarife noi de 50%

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat retragerea certificării pentru toate aeronavele fabricate în Canada și a amenințat cu impunerea unor tarife de 50%. Decizia, fără precedent, riscă să afecteze grav transportul aerian din Statele Unite și relațiile comerciale dintre Washington și Ottawa.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că intenționează să retragă certificarea tuturor aeronavelor fabricate în Canada și a amenințat cu impunerea unei taxe vamale de 50% asupra acestora, până când aeronavele Gulfstream produse în SUA vor primi certificare pentru a fi vândute pe piața canadiană, relatează CNN.

Trump a indicat în mod explicit avionul de afaceri Global Express, produs de compania Bombardier din provincia Quebec, precizând că măsura s-ar aplica atât acestui model, cât și „tuturor aeronavelor fabricate în Canada”.

„Având în vedere faptul că Canada a refuzat în mod nejustificat, ilegal și categoric să certifice modelele Gulfstream 500, 600, 700 și 800, unul dintre cele mai mari și mai avansate tehnologic avioane construite vreodată, decertificăm prin prezenta modelele Bombardier Global Express și toate aeronavele fabricate în Canada, până când Gulfstream, o mare companie americană, va fi certificată integral, așa cum ar fi trebuit să se întâmple cu mulți ani în urmă. În plus, Canada interzice efectiv vânzarea produselor Gulfstream în Canada prin același proces de certificare. Dacă, din orice motiv, această situație nu este corectată imediat, voi impune Canadei o taxă vamală de 50 % pentru toate aeronavele vândute în Statele Unite ale Americii. a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Trump, în „război total” cu Canada

Amenințarea reprezintă cel mai recent episod dintr-o dispută prelungită dintre Statele Unite și Canada, declanșată după revenirea lui Trump la Casa Albă. Cu doar câteva ore înainte, premierul canadian Mark Carney declarase că se așteaptă ca președintele american să „respecte suveranitatea canadiană”, în urma unor informații potrivit cărora separatiști din Alberta s-ar fi întâlnit cu oficiali americani.

Anterior, Trump amenințase Canada și cu impunerea unor tarife de 100% dacă Ottawa ar încheia un acord comercial cu China, al doilea cel mai mare partener comercial al Statelor Unite.

În prezent, nu este clar dacă Donald Trump are autoritatea legală de a decertifica aeronavele. Casa Albă nu a emis niciun ordin executiv privind tarifele pentru aeronavele canadiene, iar Trump nu a precizat niciun mecanism oficial de retragere a certificării.

Facem precizarea că niciun președinte american nu a decertificat vreodată direct aeronave. Această responsabilitate a revenit întotdeauna experților în siguranța aviației din cadrul Federal Aviation Administration (FAA), a explicat Richard Aboulafia, director general al firmei de consultanță AeroDynamic Advisory.

„Utilizarea siguranței aeronavelor ca instrument într-un război comercial este o idee incredibil de proastă”, a declarat acesta.

Ce ar însemna decertificarea aeronavelor canadiene

O eventuală interzicere a zborurilor aeronavelor fabricate în Canada ar avea consecințe serioase pentru companiile aeriene și pasagerii americani. Pe lângă avioanele de afaceri, Bombardier produce și aeronave regionale CRJ, utilizate pe zborurile de legătură operate de companiile aeriene americane United Airlines, Delta Air Lines și American Airlines.

Bombardier produce, de asemenea, avionul comercial A220, unele dintre aceste aeronave fiind fabricate în Statele Unite, iar altele în Canada.

Până în prezent, nicio companie aeriană regională nu a raportat avioane imobilizate la sol, a declarat pentru CNN Faye Malarkey Black, CEO al Regional Airline Association.

Datele firmei de analiză aviatică Cirium arată că 648 de avioane CRJ fabricate în Canada sunt utilizate în prezent de companiile aeriene americane. Acestea operează peste 2.600 de zboruri zilnice și oferă aproximativ 175.000 de locuri pentru pasageri în fiecare zi.

Imobilizarea acestor aeronave ar provoca perturbări majore în rețeaua de transport aerian din SUA și ar putea lăsa numeroase aeroporturi mici din zonele rurale fără servicii aeriene.

Potrivit Asociației Companiilor Aeriene Regionale, companiile regionale reprezintă singura opțiune de zbor pentru 64% dintre aeroporturile americane.

„Cred că acest lucru vizează avioanele de afaceri”, a declarat o sursă din industrie pentru CNN. „Aș fi cu adevărat șocat dacă intenția ar fi să se interzică zborurile flotei care deservește atât de mulți susținători ai președintelui”, a adăugat sursa.

Richard Aboulafia a avertizat că scoaterea avioanelor CRJ din sistem ar avea efecte devastatoare.

„Ar fi un dezastru în domeniul transporturilor. Dacă este vorba doar de Global Express, nu este o problemă atât de mare. Dar dacă este vorba de toate avioanele fabricate în Canada, sistemul ar fi grav afectat”, a spus el.

În plus, postarea lui Trump nu clarifică dacă termenul „toate aeronavele” se referă exclusiv la avioane sau include și elicoptere. Canada este un furnizor important de elicoptere civile, inclusiv aparate utilizate pentru evacuări medicale și transportul pacienților în stare critică.

