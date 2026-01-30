Prima pagină » Știri externe » Compromis politic în SUA. Democrații și administrația Trump au ajuns la un acord pentru a evita shutdown-ul guvernamental parțial

Compromis politic în SUA. Democrații și administrația Trump au ajuns la un acord pentru a evita shutdown-ul guvernamental parțial

Mihai Tănase
30 ian. 2026, 09:52, Știri externe
Compromis politic în SUA. Democrații și administrația Trump au ajuns la un acord pentru a evita shutdown-ul guvernamental parțial
Donald Trump - Foto: Profimedia images

Democrații din Congres și administrația de la Casa Albă au convenit asupra unui acord de ultim moment pentru a evita un shutdown guvernamental parțial, asigurând finanțarea temporară a Departamentului Securității Interne, pe fondul tensiunilor generate de politicile de imigrație ICE, promovate de președintele Donald Trump.

Democrații și Casa Albă au ajuns la un acord pentru a preveni un shutdown guvernamental parțial și pentru a asigura, pentru moment, finanțarea Departamentului Securității Interne, însă continuă negocierile privind introducerea unor restricții asupra măsurilor drastice adoptate de administrația Trump în domeniul imigrației, scrie BBC.

Într-un context tensionat, marcat de uciderea a doi protestatari de către agenți federali ICE la Minneapolis, cele două părți au decis să separe finanțarea Securității Interne de restul legislației bugetare.

Astfel, Departamentul Securității Interne (DHS) urmează să fie finanțat pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care vor avea loc dezbateri privind solicitările democraților de a impune limite suplimentare asupra activității agenției americane pentru imigrație și vamă, ICE.

Acordul a fost nuanțat după ce democrații au votat, joi, pentru blocarea legislației care prevedea finanțarea pe termen mai lung a DHS, considerând că aceasta nu include suficiente garanții privind controlul operațiunilor agențiilor federale de imigrație.

Reacția lui Donald Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat înțelegerea într-o postare pe rețelele sociale, afirmând că „republicanii și democrații s-au reunit pentru a asigura finanțarea majorității guvernului până în septembrie”, menționând totodată prelungirea temporară a finanțării pentru Securitatea Internă.

„America stabilește recorduri în toate domeniile, iar cifrele noastre de creștere sunt printre cele mai bune din istorie. Singurul lucru care poate încetini ritmul de dezvoltare al țării noastre este o altă închidere îndelungată și dăunătoare a guvernului.

Lucrez intens împreună cu Congresul pentru a ne asigura că putem finanța integral guvernul, fără întârziere. Republicanii și democrații din Congres s-au reunit pentru a asigura finanțarea majorității guvernului până în septembrie, oferind în același timp o prelungire pentru Departamentul Securității Interne (inclusiv pentru foarte importanta Pază de Coastă, pe care o extindem și o reconstruim ca niciodată până acum).

Sperăm că atât republicanii, cât și democrații vor da un vot bipartizan „DA” foarte necesar”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Liderii republicani, care și-ar fi dorit o prelungire mai lungă a finanțării DHS, anazlizează în continuare dacă există obiecții procedurale și dacă documentul poate fi adoptat rapid, fără întârzieri suplimentare.

Negocierile rămân deschise, iar următoarele două săptămâni sunt considerate decisive pentru stabilirea unui cadru legislativ mai strict privind politicile de imigrație și rolul agențiilor federale implicate, într-un climat politic tot mai polarizat la Washington.

Ofițerii ICE din Minnesota au primit ordine să nu mai interacționeze cu „agitatorii" și să aresteze doar imigranții cu antecedente penale

Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă

