O femeie s-a ales cu o amendă colosală pentru că a uitat să plătească un produs dintr-un supermarket: „Cel mai scump croissant din istorie”

Amendă usturătoare pentru o elvețiancă în vârstă de 26 de ani. Julia Steiner a primit o interdicție de 2 ani de a intra într-un supermarket și a fost nevoită să achite o amendă administrativă de 150 de franci, circa 163 de euro.

Femeia, care este și comediantă, a explicat într-o postare pe Instagram: „Am făcut cumpărături de 175 de franci (echivalentul a 190 de euro) și am scanat toate produsele, dar am uitat să scanez croasantul, care trebuie selectat manual“, relatează Libertatea.

O femeie s-a ales cu o amendă colosală pentru că a uitat să plătească un produs dintr-un supermarket

Un agent de securitate a observat-o și i-a cerut explicații. Când mi-a spus că trebuie să justific acel croissant, am întrebat: „Vorbiți serios?”. Mi-a răspuns că „da” și că îi pare rău, dar aceste proceduri trebuie respectate.

Pe lângă doi ani de interdicție în magazin, femeia a primi o taxă de manipulare de 150 de franci (aproximativ 163 de euro), iar un croissant costă 1,3 euro.

„Credeți că dacă voiam să fur, aș fi cheltuit 175 de franci doar pentru un nenorocit de croissant?”, s-a întrebat Julia Steiner.

„Încă îmi place să cumpăr de la Coop. Interdicția este valabilă doar pentru o anumită filială”, a menționat ea.

Reacțiile utilizatorilor online au fost împărțite. Unii au criticat Coop pentru o măsură considerată exagerată, alții au sugerat să facă cumpărături la rivalul Migros, iar unii au pus la îndoială veridicitatea întregii povești. De asemenea, au existat comentarii despre sistemul de scanare manuală, care este perceput ca incomod.

