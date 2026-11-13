Donald Trump se va întâlni joia viitoare cu Xi Jinping și Vladimir Putin. Subiectele de pe agenda celor trei lideri la summitul trilateral de la Shenzhen

Donald Trump se va întâlni joi cu Xi Jinping și Vladimir Putin în cadrul unui summit trilateral în orașul Shenzhen din China. Reuniunea va avea loc în marja conferinței anuale de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC). Potrivit informațiilor obținute de New York Post de la un oficial al Casei Albe, discuțiile se vor concentra pe mai multe probleme globale, printre care controlul armelor nucleare și războiul din Ucraina.

Această întâlnire ar reprezenta o premieră diplomatică istorică în epoca modernă, care poate fi comparată cu Conferința de la Ialta din 1945.

Trump s-a întâlnit ultima dată cu Vladimir Putin la summitul din Anchorage, Alaska, din august 2025, iar cu Xi Jinping din luna septembrie, când președintele chinez a vizitat Casa Albă. Președintele american a căutat să întrețină relații cordiale cu omologii săi autoritari, argumentând că este în beneficiul Statelor Unite și al păcii mondiale să încerce o colaborare cu națiunile care, din punct de vedere istoric, se află în competiție.

Deși Ucraina nu este un punct important pe ordinea de zi, summitul va urma eforturilor continue ale lui Trump de a negocia un acord de pace.

„Una dintre întâlniri, cred, va fi cu președintele Putin și președintele Xi, și va fi interesantă”, a declarat Trump reporterilor duminica trecută. „Vom discuta despre multe lucruri, inclusiv despre denuclearizare, dar vom discuta despre multe lucruri. Încercăm să punem capăt războiului din Iran și ne descurcăm bine”.

Controlul armelor nucleare, principalul subiect pe agenda lui Donald Trump

Principalul obiectiv al lui Trump este negocierea unui pact ambițios de denuclearizare și control al armamentului între cele trei mari puteri. Inițiativa vine în contextul în care ultimul tratat bilateral de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia a expirat în februarie 2026, iar China își extinde rapid arsenalul nuclear, fără a fi limitată de vreun tratat internațional.

Donald Trump a susținut constant necesitatea includerii Chinei într-un nou acord de control al armamentului nuclear încă din primul său mandat la Casa Albă și a refuzat să prelungească tratatul bilateral New START cu Rusia, care a expirat anul acesta pe 5 februarie. Președintele american a insistat la acel moment ca Beijingul să se alăture mesei negocierilor pentru un pact trilateral.

Potrivit datelor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm, SUA și Rusia dețin fiecare aproximativ 5.000 de focoase nucleare, în timp ce China are un arsenal estimat la circa 620 de focoase. Cu toate acestea, Trump a avertizat că, în ritmul actual de înarmare, Beijingul ar putea ajunge din urmă Statele Unite în următorii cinci ani în privința capacităților nucleare.

Vladimir Putin merge în China cu un plan ambițios: reconfigurarea arhitecturii de securitate din Europa

Vladimir Putin, cel care a propus inițial formatul trilateral Trump-Putin-Xi Jinping, intenționează să abordeze soluționarea conflictului din Ucraina. Președintele rus i-a sugerat această întâlnire lui Trump în urma unei convorbiri telefonice avute pe 9 octombrie. Scopul Kremlinului este acela de a negocia un acord de pace avantajos pentru Rusia, mizând pe deschiderea actualei administrații de la Washington și pe sprijinul diplomatic al Beijingului.

În acest context, Rusia vrea să pună pe masă și cererile sale din decembrie 2021, care includ oprirea extinderii NATO și retragerea trupelor și infrastructurii militare aliate din Europa de Est ca parte a unui acord de pace privind Ucraina.

Iuri Ușakov, consilierul prezidențial al lui Putin, a confirmat că președintele rus intenționează să abordeze cu Trump „întreaga gamă de probleme legate de soluționarea conflictului din Ucraina”, ceea ce nu exclude faptul ca Rusia să adauge noi condiții pe lista sa de revendicări.

Perspectiva ca viitorul Ucrainei și arhitectura de securitate a Europei să fie negociate exclusiv între Washington, Moscova și Beijing a generat tensiuni majore în rândul capitalelor europene. În acest context, statele europene au cerut să nu fie excluse de la masa negocierilor, mai ales în contextul în care Rusia cere modificarea garanțiilor de securitate pe continent.

Pentru a-și apăra propriile interese, liderii Uniunii Europene au convenit vineri la Dublin ca Europa să fie reprezentată la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina de un grup format din cinci state europene, compus din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European.

China vrea să fie vocea rațiunii la acest summit

Cu toate acestea, chiar dacă summitul are loc pe teritoriul său, Beijingul a manifestat prudență față de cererile Rusiei și ale Statelor Unite. După o discuție recentă cu liderul chinez, președintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat că Xi Jinping consideră necesară participarea europenilor la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. În acest sens, China se teme de costurile de imagine pe plan global dacă este percepută ca un girant al unei înțelegeri dintre Trump și Putin peste capul Europei.

În ceea ce privește problema nucleară, deși Departamentul de Stat al SUA a menționat denuclearizarea printre subiectele discutate în pregătirea întâlnirii de la Shenzhen, partea chineză a evitat să confirme că acest subiect se află pe agenda oficială a summitului trilateral. China cere ca celelalte două state să își reducă mai întâi propriile arsenale până la nivelul celui chinez, înainte ca Beijingul să accepte să participe la negocieri de dezarmare.

Astfel, unul dintre principalele teste ale reuniunii va fi dacă Trump îi poate convinge pe Xi Jinping și Vladimir Putin să demareze măcar un dialog preliminar pe tema controlului armamentului.