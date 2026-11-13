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Polonia oprește plățile pentru înarmarea Ucrainei prin intermediul mecanismului NATO. Ce motive invocă premierul Donald Tusk

Polonia oprește plățile pentru înarmarea Ucrainei prin intermediul mecanismului NATO. Ce motive invocă premierul Donald Tusk
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Donald Tusk a anunțat vineri că Polonia își suspendă temporar contribuțiile financiare la programul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), mecanismul prin care statele europene cumpără armament american pentru Ucraina. Premierul polonez i-a comunicat deja această decizie șefului NATO, fără a oferi un termen pentru o eventuală reluare a plăților.

„L-am informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, că, deocamdată, nu vom contribui la programul PURL – fonduri europene pentru arme americane destinate Ucrainei”, a declarat Tusk.

Printre motivele invocate de premierul polonez s-au numărat deficitul bugetar ridicat al țării și cheltuielile pentru apărare și înzestrare a propriei armate. Cu toate acestea, oficialul polonez a reiterat că țara sa a ajutat și continuă să ajute Ucraina la o scară foarte mare prin alte canale.

Inițiativa PURL a fost anunțată pe 14 iulie 2025 de președintele SUA, Donald Trump, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. În cadrul acestei inițiative, țările europene și Canada finanțează achiziționarea de echipamente militare americane (inclusiv sisteme de apărare aeriană și muniții) pentru a oferi sprijin rapid Ucrainei în războiul contra Rusiei.

Această inițiativă de finanțare a achiziționării de arme americane pentru Ucraina a apărut după ce administrația Trump a refuzat să continue furnizarea gratuită de armament către Kiev.

Anunțul Poloniei vine într-un moment delicat pentru inițiativa PURL, întrucât Statele Unite se pregătesc să solicite aliaților din NATO contribuții financiare suplimentare pentru a acoperi un deficit de aproximativ 2 miliarde de dolari aferent pachetelor de armament deja aprobate.

România contribuie la mecanismul PURL în urma deciziei luate pe 30 decembrie anul trecut de către Guvern. Contribuția totală se ridică la 50 de milioane de euro și a fost alocată din bugetul Ministerului Apărării Naționale. O alocare bugetară suplimentară în viitor necesită o nouă decizie politică a Guvernului.

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