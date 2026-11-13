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Alertă aeriană majoră în SUA. Niciun avion nu mai decolează de pe tot teritoriul american din cauza unor “circumstanțe extraordinare”

Sorin Avram
Alertă aeriană majoră în SUA. Niciun avion nu mai decolează de pe tot teritoriul american din cauza unor “circumstanțe extraordinare”
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Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a suspendat vineri toate decolările de pe aeroporturile din SUA, susținând că această măsură a fost luată din cauza „unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă”.

„Din cauza unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă. Atenţie, toţi operatorii de aeronave: la ordinul Centrului Federal de Comandă a Aviaţiei, toate aeroporturile sunt blocate la sol. Toate zborurile de plecare trebuie să rămână blocate la sol până la o notificare ulterioară. Zborurile internaţionale de sosire vor fi gestionate de la caz la caz”, a transmis FAA, potrivit Sky News.

Potrivit Reuters, cu puţin timp înainte de anunţ, FAA a suspendat traficul aerian în Chicago din cauza unor probleme de comunicaţii ale controlului traficului aerian. Agenţia a precizat: „Toate zborurile de plecare trebuie să rămână la sol până la noi dispoziţii”.

FAA a precizat că zborurile internaţionale vor fi gestionate de la caz la caz.

A doua oară după 11 septembrie 2001

Este doar pentru a doua oară în istoria recentă când sunt suspendate la nivel naţional toate decolările, de la atacurile din 11 septembrie 2001. Cealaltă ocazie a fost în ianuarie 2023, când FAA a suspendat toate plecările interne pentru mai puţin de două ore.

Anul trecut, Congresul a aprobat 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de comunicaţii învechit al FAA, iar vineri, FAA şi Casa Albă au solicitat Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru a rezolva alte probleme.

Probleme majore în sistemul de control al traficului aerian

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat că la originea situației se află o problemă de comunicații care afectează toate centrele regionale de control al traficului aerian din Statele Unite.

Aceste centre sunt responsabile pentru coordonarea aeronavelor care traversează diferite regiuni ale țării, fiind esențiale pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor.

Echipele tehnice ale FAA investighează defecțiunea și încearcă să identifice cauza exactă a problemelor. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat când ar putea fi reluate decolările.

Primele probleme de comunicații au fost semnalate în zona Chicago, unde traficul aerian fusese deja restricționat înainte ca măsura să fie extinsă la nivel național.

Ce se întâmplă cu avioanele aflate deja în aer

Ordinul de suspendare vizează în primul rând aeronavele aflate la sol, care așteaptă autorizarea pentru decolare.

Avioanele care se aflau deja în aer în momentul emiterii alertei pot continua să aterizeze, în condițiile stabilite de controlorii de trafic aerian.

În schimb, zborurile internaționale care se îndreaptă spre aeroporturile americane sunt gestionate individual, de la caz la caz, în funcție de situația operațională.

Măsura provoacă întârzieri și anulări de zboruri, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice permanent informațiile transmise de companiile aeriene.

În acest moment, autoritățile americane continuă verificările pentru restabilirea comunicațiilor și reluarea în siguranță a operațiunilor aeriene. Nu a fost comunicat un termen oficial pentru ridicarea restricțiilor.

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