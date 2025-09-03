Republicanul l-a primit pe Nawrocki la Casa Albă şi în luna mai a.c. Mai mult, l-a susţinut pe politicianul conservator într-un moment cheie al alegerilor din Polonia. În final, Nawrocki l-a învins la limită pe candidatul partidului pro-european Donald Tusk.Discuţiile de miercuri se vor concentra, probabil, pe negocierile blocate pentru încheierea războiului din Ucraina şi pe preocupările Poloniei în materie de securitate. Trump îl va întâmpina pe Nawrocki la Casa Albă la ora locală 11:00 EDT (18:00, ora României), cei doi lideri urmând să se întâlnească mai întâi în Biroul Oval, înainte de un prânz privat, a precizat Casa Albă.

Nawrocki va pleda pentru un angajament mai puternic al SUA faţă de securitatea Poloniei

Charles Kupchan, membru senior al Consiliului pentru Relaţii Externe, anticipează că Nawrocki îl va îndemna pe Trump să rămână ferm împotriva lui Putin şi să se abţină de la reducerea trupelor americane din Polonia. „Din partea poloneză, este clar care va fi mesajul, şi anume: «Nu te lăsa manipulat de Putin, opune-te lui şi avem nevoie de o poziţie transatlantică unită dacă vrem să punem capăt războiului din Rusia»”, a spus Kupchan.

Nawrocki este de aşteptat să insiste şi pentru un angajament mai puternic al SUA faţă de securitatea Poloniei şi pentru mai multe trupe. Însă, acest lucru ar putea fi dificil de acceptat într-un moment în care revizuirea structurii forţelor militare americane ar putea recomanda reducerea numărului de trupe în Europa, a adăugat el.

Donald Trump pregătește nota de plată: mai multe arme americane vândute Poloniei

„Succesul relaţiei sale (a lui Nawrocki) speciale cu mişcarea MAGA şi cu preşedintele Trump ar fi dacă Statele Unite şi-ar spori prezenţa în Polonia”, a declarat marţi presei ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski. Politicianul este din tabăra lui Donald Tusk.

În Polonia, în perioada premergătoare vizitei, au existat conflicte deschise între Ministerul de Externe şi palatul prezidenţial cu privire la pregătiri . În mod atipic, în delegaţia lui Nawrocki nu se află niciun oficial guvernamental de rang înalt, mai observă sursa citată.

Trump susţine vizibil și de mult timp Polonia, experţii observând că va dori ca Varşovia să cumpere şi mai multe arme americane pentru uz propriu şi pentru a le trimite în Ucraina. Polonia este unul din marii cumpărători de arme americane. În iunie, Washingtonul a anunțat că va acorda Poloniei o garanţie de împrumut de 4 miliarde de dolari în vederea cumpărării mai multor arme.

